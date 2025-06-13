Жительница Новосибирска требует лишить мать родительских прав на троих детей

Как утверждает сибирячка, женщина не работала и употребляла наркотики, пока дети голодали и жили в квартире с плесенью

13 июня 2025, 18:45, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

22-летняя жительница Новосибирска Ксения Мотылева требует лишить родительских прав собственную мать Карину*. С ее слов, женщина не работала, забирала детские пособия себе и употребляла наркотики, в то время как трое детей в возрасте от 5 до 11 лет голодали и росли в квартире с плесенью. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Ксения рассказала изданию, что в ее детстве маму осудили за наркотики и отправили в колонию, лишив родительских прав. Девушку вырастила бабушка. Освободившись, Карина год не употребляла наркотики, пока не познакомилась с Василием*. Она стала жить с ним, родила сына и дочь. Далее, со слов Ксении, после его смерти в жизни мамы появился Анатолий, от которого она родила третью дочь.

"Но отношения не сложились: два года назад она выгнала Толю. И осталась одна с тремя маленькими детьми на руках и пособиями, которые тратила как вздумается", – пояснила сибирячка.

Со слов девушки, после этого к матери начали ходить незнакомцы, которые спали на лестницах и употребляли наркотики. Дочь стала жаловаться на Карину в опеку и ПДН. В полицию также звонили соседи, а весной 2025 года они обратились на Первый канал. В эфире ток-шоу "Мужское/Женское" Карина рассказала, что в первый раз употребила запрещенные вещества в 14 лет.

"Семь лет я не употребляла, сидела в тюрьме. Во время беременностей не употребляла. Лежала в клинике однажды, шесть дней. Сейчас я хочу бросить. Боюсь, что у меня детей заберут", – заявила женщина.

После программы Карина поехала лечиться от зависимости в реабилитационный центр в Новосибирске. Там она находится уже три месяца.

Как рассказала Ксения, сейчас дети живут в двухкомнатной квартире своей матери вместе со второй бабушкой. Жилье было в ужасном состоянии: на стенах в каждой комнате была черная плесень. Родственники сделали в квартире ремонт на выделенные соцзащитой деньги. Но оказалось, что это не все проблемы: Карина не платила за ЖКХ годами и накопила долг более 1,2 млн рублей. Выплатить такую сумму крайне тяжело – ежемесячно бабушка вносит по 10 тысяч рублей, но и этого мало.

При этом Ксения сомневается, что ее мать бросит наркотики. Она намерена добиться, чтобы Карину лишили родительских прав на троих детей.

"Мы будем выходить в суд на лишение матери родительских прав, так как временная опека максимум продлится до декабря. А Карина будет находиться в реабилитационном центре минимум еще год. Если она вернется и будет жить как раньше – дети окажутся в детдоме. <...> А пока мне приходится тратиться на передачки матери. Большое спасибо бабушке и родственникам, благодаря им сейчас у детей все есть", – заключила девушка.

*Имена изменены