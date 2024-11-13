Жительница Новосибирска убила свекровь и чуть не зарезала сына

Раненный в ключицу мальчик успел вырваться и убежать

13 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Новосибирске женщина убила 85-летнюю свекровь и пыталась зарезать 11-летнего сына. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

11 ноября мать пришла в гости к ребенку, который жил с бабушкой. Там женщина и поругалась со свекровью.

"Женщина ударила ножом в шею 85-летнюю пенсионерку. Затем ударила ребенка ножом в ключицу. Она не смогла довести задуманное до конца, потому что ее сын активно сопротивлялся. Ребенок смог вырваться и прибежал к отцу, который живет в соседнем доме", – сообщили в новосибирском Следкоме.

Отец мальчика вызвал скорую и полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство малолетнего". По предварительным данным, ребенок еще находится в больнице.

Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура. Убийцу арестовали. Следователи добиваются заключения женщины под стражу.