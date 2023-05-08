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Жительница поселка под Барнаулом пожаловалась, что у нее из крана течет "мазут"

Что могло стать причиной почернения воды — пока неизвестно

08 мая 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жительница барнаульского посёлка Гоньба Ксения пожаловалась на "чёрную" воду из крана. Как сообщает "Чёрное и Белое Барнаул", женщина заявила, что уполномоченные инстанции не реагируют на обращения. 

"Платим в водоканал как положено за воду. А пьём мазут", – заявили там.

Что могло стать причиной почернения воды – пока неизвестно. 

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