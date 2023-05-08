Жительница поселка под Барнаулом пожаловалась, что у нее из крана течет "мазут"
Что могло стать причиной почернения воды — пока неизвестно
08 мая 2023, 22:34, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Жительница барнаульского посёлка Гоньба Ксения пожаловалась на "чёрную" воду из крана. Как сообщает "Чёрное и Белое Барнаул", женщина заявила, что уполномоченные инстанции не реагируют на обращения.
"Платим в водоканал как положено за воду. А пьём мазут", – заявили там.
Что могло стать причиной почернения воды – пока неизвестно.
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