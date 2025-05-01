Жительница пригорода Барнаула заблудилась в лесу по пути с работы
Женщину искали сотрудники экстренных служб и волонтеры
01 мая 2025, 15:15, ИА Амител
Вечером 30 апреля жительница поселка Мохнатушка в пригороде Барнаула заблудилась в лесу, когда шла домой. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.
46-летняя женщина шла с работы из поселка Ягодное. Путь лежал через большой лесной массив, в котором она потерялась и не смогла выйти на нужную дорогу.
На поиски отправилось шесть единиц техники и 23 человека из числа сотрудников полиции, спасателей поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова, краевых и городских спасателей, а также волонтеров "ЛизаАлерт".
"Благодаря слаженным действиям всех оперативных служб, потерявшаяся была найдена, медицинская помощь не потребовалась", – заключили в ведомстве.
Ранее росгвардейцы отыскали потерявшегося дедушку в Бийске. Дочь пенсионера гуляла с отцом и на несколько минут зашла в магазин, оставив его на крыльце. Правоохранители нашли пропавшего мужчину уже на другой улице. Он выглядел потерянным и ничего не мог объяснить. При этом, несмотря на перенесенный стресс, пенсионер чувствовал себя хорошо.
15:28:40 01-05-2025
Путь лежал через большой лесной... ---- прям как в сказке...?
15:29:05 01-05-2025
и как в сказке добро опять победило!...
16:09:51 01-05-2025
пить надо меньше !
17:24:28 01-05-2025
серый (16:09:51 01-05-2025) пить надо меньше !... ты имеешь в виду, что тогда не придётся сворачивать с тропинки по малой нужде...? да?
18:52:45 01-05-2025
От Ярового до Мохнатушки 5 км и по лесу и по трассе через Черницкий. Из пальца проблема высосана. Или сама в неадеквате была. Там не где заблудиться. А вот заблудить легко.
21:05:46 01-05-2025
как там можно заблудиться ? Шла с работы первый раз ? Без телефона? Мож Серый прав поменьше пить ?