Жительница пригорода Барнаула заблудилась в лесу по пути с работы

Женщину искали сотрудники экстренных служб и волонтеры

01 мая 2025, 15:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 30 апреля жительница поселка Мохнатушка в пригороде Барнаула заблудилась в лесу, когда шла домой. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

46-летняя женщина шла с работы из поселка Ягодное. Путь лежал через большой лесной массив, в котором она потерялась и не смогла выйти на нужную дорогу.

На поиски отправилось шесть единиц техники и 23 человека из числа сотрудников полиции, спасателей поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова, краевых и городских спасателей, а также волонтеров "ЛизаАлерт".

"Благодаря слаженным действиям всех оперативных служб, потерявшаяся была найдена, медицинская помощь не потребовалась", – заключили в ведомстве.

Ранее росгвардейцы отыскали потерявшегося дедушку в Бийске. Дочь пенсионера гуляла с отцом и на несколько минут зашла в магазин, оставив его на крыльце. Правоохранители нашли пропавшего мужчину уже на другой улице. Он выглядел потерянным и ничего не мог объяснить. При этом, несмотря на перенесенный стресс, пенсионер чувствовал себя хорошо.