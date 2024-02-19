Жительница Ростова чуть не ослепла из-за приема антидепрессантов
Изначально пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазных яблоках, ощутимые сложности с фокусировкой взгляда и мушки перед обоими глазами
19 февраля 2024, 16:47, ИА Амител
Жительница Ростова едва не ослепла из-за приема антидепрессантов. Как сообщает rostovgazeta.ru, в региональном Минздраве рассказали, что побочные эффекты от приема лекарств стали причиной плохого зрения.
Изначально пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазах, проблемы с фокусировкой взгляда. Врач в ходе исследования выявил центральную скотому и выпадение в верхней половине поля зрения. По словам женщины, она пила антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы по назначению другого специалиста.
По словам врача, эти медикаменты имеют ряд побочных эффектов. Ростовчанке рекомендовали повторно пройти обследование зрения, но сделать это с утра – до того как она будет принимать назначенные лекарства. Оказалось, что в таком случае отклонений у нее нет.
13:58:50 20-02-2024
Сколько лет принимаю антидепрессанты - зрение только "возрастное", офтальмолог не придирается вообще, только читаю-пишу в очках.
14:06:09 20-02-2024
Да ладно. Эти лекарства за сутки из организма "не выветриваются" , у них накопительный эффект. Врач не знаком с действием а/д? Плохо учился. Или барышня не всё рассказала. "Все врут", как говорит доктор Хаус)))