Жительница Рубцовска отдала 30 тысяч рублей за несуществующие колеса

"Продавец" потребовал полную предоплату за доставку товара

02 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жительница Рубцовска хотела за 30 тысяч рублей купить автомобильные колеса на одном из сайтов объявлений, однако лишилась денег, так и не увидев товар. Об этом рассказали в МВД Алтайского края.

Как выяснили полицейские, потерпевшая по просьбе мужа нашла объявление о продаже четырех автомобильных колес и связалась с "продавцом". Тот заявил, что товар находится в другом регионе РФ, однако он может отправить его через транспортную компанию при полной предоплате.

"После этого потерпевшая совершила денежный перевод на указанный номер телефона. Далее "продавец" перестал выходить на связь, а сообщение с сайта было удалено", – сказано в публикации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские призвали граждан совершать покупки лишь на проверенных сайтах.