Жительница Рубцовска поверила мошенникам и перевела на "безопасный счет" 565 тысяч рублей

Ради этого женщина взяла кредиты и добавила личные накопления

19 июня 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Рубцовска потеряла 565 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине позвонила якобы сотрудница поликлиники и попросила назвать код из СМС для проверки данных, но та усомнилась и прекратила разговор.

Затем с рубцовчанкой связалась "сотрудница службы безопасности банка" и заявила о поступлении от ее имени двух кредитных заявок на 190 и 290 тысяч рублей, которые срочно нужно аннулировать и перевести сбережения на "безопасный счет".

"Следуя инструкциям, рубцовчанка посредством мобильных приложений оформила кредиты на общую сумму 480 тысяч рублей, добавив личные накопления, и перевела их на неизвестный счет в размере 565 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

После перевода денег связь прекратилась, женщина осознала обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.