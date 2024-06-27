Жительница Тюмени 25 лет проходила с осколком зеркала в носу
Инородное тело оказалось внутри женщины после избиения мужем
27 июня 2024, 10:15, ИА Амител
В Тюмени врачи удалили из носа женщины осколок зеркала, с которым она проходила 25 лет, сообщили в информационном центре правительства региона.
По словам горожанки, четверть века назад пьяный муж ударил ее в висок осколком зеркала, пока она спала. Тогда в больнице крупный осколок удалили, а вот мелкие она отхаркивала еще какое-то время.
С тех пор женщину беспокоила заложенность носа, она долго и безуспешно лечилась от гайморита. Причину страданий горожанка узнала у стоматолога, который во время протезирования случайно обнаружил инородное тело.
В итоге пациентку направили в клинику "Нефтяник", где хирурги успешно извлекли из ее носа осколок размером 2,5 на 1,5 см. После этого женщина поблагодарила врачей, отметив, что теперь, наконец, дышать стало легко.
12:15:40 27-06-2024
Какая удивительная и занимательная анатомия- ударили в висок, потом часть отхаркивала(!?), лечилась от гайморита, но, отчего-то оториноларинголог не обнаружил инородное тело, а вот стоматолог увидел здоровенный кусок стекла!
13:20:58 27-06-2024
Гость (12:15:40 27-06-2024) Какая удивительная и занимательная анатомия- ударили в висок...
действительно странно. не делали снимок носа, когда поставили гайморит?