Жительница Тюмени 25 лет проходила с осколком зеркала в носу

Инородное тело оказалось внутри женщины после избиения мужем

27 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Хирургические инструменты / Фото: unsplash.com

В Тюмени врачи удалили из носа женщины осколок зеркала, с которым она проходила 25 лет, сообщили в информационном центре правительства региона.

По словам горожанки, четверть века назад пьяный муж ударил ее в висок осколком зеркала, пока она спала. Тогда в больнице крупный осколок удалили, а вот мелкие она отхаркивала еще какое-то время.

С тех пор женщину беспокоила заложенность носа, она долго и безуспешно лечилась от гайморита. Причину страданий горожанка узнала у стоматолога, который во время протезирования случайно обнаружил инородное тело.

В итоге пациентку направили в клинику "Нефтяник", где хирурги успешно извлекли из ее носа осколок размером 2,5 на 1,5 см. После этого женщина поблагодарила врачей, отметив, что теперь, наконец, дышать стало легко.