Жительница Заринска пожаловалась на ужасное состояние детской инфекционной больницы

Больше всего горожанку возмутила дыра в полу в ванной

30 января 2023, 08:17, ИА Амител

Кадр из видео

Жительница Заринска пожаловалась в газету "Наш город Заринск" на состояние детской инфекционной больницы. Возмущённый пост горожанки опубликовали в сообществе во "ВКонтакте".

Девушка показала, что на стенах в больнице трескается лак, а линолеум на полу отходит от углов, обнажая бетон. В отделении очень старые двери, облезшие батареи и сантехника.

Больше всего горожанку возмутила зияющая дыра в полу в одной из комнат. Она отметила, что в детской больнице это очень опасно.

В комментариях под постом подписчики жалобы автора сообщения поддержали, но добавили, что в этой больнице стабильно проводят уборку.