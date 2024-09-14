Стало известно, зачем жительниц Москвы массово приглашают сдать тест на фертильность
В мире пока нет аналогов такому проекту, утверждают в мэрии столицы
14 сентября 2024, 08:30, ИА Амител
В Москве запустили уникальную программу по планированию беременности для женщин от 18 до 40 лет, пишет РИА Новости.
В центрах женского здоровья и женских консультациях москвичкам впервые предложат узнать о своей фертильности, бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон, воспользоваться процедурами ЭКО и пройти генетическую диагностику эмбрионов.
Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в разговоре с ТАСС пояснила, что сейчас многие откладывают рождение ребенка, из-за чего средний возраст женщины на момент первых родов приближается к 29 годам.
"Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нем смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет", – сказала она.
10:16:46 14-09-2024
клеймо на ягодице будут ставить?
11:56:09 14-09-2024
Гость (10:16:46 14-09-2024) клеймо на ягодице будут ставить?... А вот не смешно.
По Африке примеры ой как не смешные.
13:24:29 14-09-2024
"воспользоваться процедурами ЭКО" - я же говорил введут осеменение, пока что добровольное
16:20:53 14-09-2024
А вот я знал людей... Которых бездетность довела до самоубийства.... Вы там не был так что не выступайте...
09:49:43 15-09-2024
Не гость (16:20:53 14-09-2024) А вот я знал людей... Которых бездетность довела до самоубий...
Это их тупость до самоубийства довела. И правильно сделали. Естественный отбор.
19:34:36 14-09-2024
"В мире пока нет аналогов такому проекту, утверждают в мэрии столицы"
У нас всë самое аналоговнетное. Тот же "налог на яйца" времен совка чего стóит...
22:02:10 14-09-2024
ЭКО стоит в Барнауле 1 000 000 р кстати, в Москве примерно 4 500 000 р. Так что для многих это действительно уникальный вариант - БЕСПЛАТНО!!!
12:29:02 15-09-2024
Очередное отмывание денег.