Стало известно, зачем жительниц Москвы массово приглашают сдать тест на фертильность

В мире пока нет аналогов такому проекту, утверждают в мэрии столицы

14 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

В Москве запустили уникальную программу по планированию беременности для женщин от 18 до 40 лет, пишет РИА Новости.

В центрах женского здоровья и женских консультациях москвичкам впервые предложат узнать о своей фертильности, бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон, воспользоваться процедурами ЭКО и пройти генетическую диагностику эмбрионов.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в разговоре с ТАСС пояснила, что сейчас многие откладывают рождение ребенка, из-за чего средний возраст женщины на момент первых родов приближается к 29 годам.