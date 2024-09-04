Депутат рассказал, чем можно помочь многодетным беременным женщинам
Например, помочь многодетным найти время на поездки в женскую консультацию, анализы, обследования и посещение специалистов
04 сентября 2024, 13:10, ИА Амител
В Госдуме предлагают распространить на всю страну несколько мер поддержки многодетных женщин, чтобы сохранить их репродуктивное здоровье. Об этом "Парламентской газете" рассказал депутат ГД Бадма Башанкаев.
Первый проект – "Многодетная беременная" – направлен на улучшение качества медпомощи будущим мамам, имеющим трех и более детей.
"Им нелегко найти время на поездки в женскую консультацию, анализы, обследования, посещение специалистов", – пояснил Башанкаев.
Поэтому предлагается выделить определенные дни только для многодетных женщин. Будущие мамы будут записываться на прием в удобное для них время, можно приехать с детьми и оставить их в игровой комнате с педагогом. А через 6-12 месяцев после родов приглашать женщин на своевременные обследования, чтобы помочь им сохранить здоровье и репродуктивный потенциал.
Еще можно поддержать многодетных мам проектом "Социальная няня". По мнению парламентария, такую помощь необходимо распространить на всю страну.
"Представьте, что у молодых родителей появилось два или три малыша одновременно. Папа работает и обеспечивает стабильную жизнь, современные бабушки и дедушки тоже часто идут в ногу со временем и стараются работать. А маме, которая буквально в одночасье стала многодетной, очень нужна помощь. В таких случаях город за счет своего бюджета выделяет человека, на поддержку которого семья может рассчитывать как минимум шесть часов в неделю", – рассказал Башанкаев.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", чтобы значительно увеличить количество многодетных семей.
13:46:24 04-09-2024
"современные бабушки и дедушки тоже часто идут в ногу со временем и стараются работать"- смешно.
19:43:26 04-09-2024
Гость (13:46:24 04-09-2024) "современные бабушки и дедушки тоже часто идут в ногу со вре... Тоже улыбнуло)) не в ногу со временем, а вынужденная мера. Так как подняли пенсионный возраст. Не депутаты а издеватели
20:36:12 04-09-2024
Гость (13:46:24 04-09-2024) "современные бабушки и дедушки тоже часто идут в ногу со вре... Когда мои дети рожали своих детей, мне было 40+. Даже тогда до пенсии было далеко. Современным дедушкам и бабушкам до пенсии ещё дальше. Кто будет их кормить и прочее, если они уволятся и несколько лет будут помогать детям? Не в ту сторону политика партии двигается, если нужны новые россияне. И время, выделенное на поход к врачу, - это вообще не в тему(((.
13:50:15 04-09-2024
стерилизация
16:10:30 04-09-2024
В госдуме осеннее обострение.
09:15:20 05-09-2024
Звучит, как изощренное издевательство.