Например, помочь многодетным найти время на поездки в женскую консультацию, анализы, обследования и посещение специалистов

04 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

В Госдуме предлагают распространить на всю страну несколько мер поддержки многодетных женщин, чтобы сохранить их репродуктивное здоровье. Об этом "Парламентской газете" рассказал депутат ГД Бадма Башанкаев.

Первый проект – "Многодетная беременная" – направлен на улучшение качества медпомощи будущим мамам, имеющим трех и более детей.

"Им нелегко найти время на поездки в женскую консультацию, анализы, обследования, посещение специалистов", – пояснил Башанкаев.

Поэтому предлагается выделить определенные дни только для многодетных женщин. Будущие мамы будут записываться на прием в удобное для них время, можно приехать с детьми и оставить их в игровой комнате с педагогом. А через 6-12 месяцев после родов приглашать женщин на своевременные обследования, чтобы помочь им сохранить здоровье и репродуктивный потенциал.

Еще можно поддержать многодетных мам проектом "Социальная няня". По мнению парламентария, такую помощь необходимо распространить на всю страну.

"Представьте, что у молодых родителей появилось два или три малыша одновременно. Папа работает и обеспечивает стабильную жизнь, современные бабушки и дедушки тоже часто идут в ногу со временем и стараются работать. А маме, которая буквально в одночасье стала многодетной, очень нужна помощь. В таких случаях город за счет своего бюджета выделяет человека, на поддержку которого семья может рассчитывать как минимум шесть часов в неделю", – рассказал Башанкаев.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", чтобы значительно увеличить количество многодетных семей.