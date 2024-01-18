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Жительнице Барнаула в маршрутке дали сдачу южнокорейской монетой

Номинал оказался намного меньше одного рубля

18 января 2024, 12:17, ИА Амител

Фото читательницы / amic.ru
Фото читательницы / amic.ru

Жительнице Барнаула в маршрутке дали сдачу южнокорейской монетой. Об этом нашему агентству рассказала читательница.

"Мне дали 10 вон вместо рублей сдачи в барнаульской маршрутке. Какой там курс?" – написала нам горожанка.

По данным на 18 января, 10 южнокорейских вон стоят 66 копеек.

Тем самым проезд в барнаульском общественном транспорте в этой валюте обошелся бы в 455 либо 530 вон в зависимости от тарифа. Это 30 и 35 рублей соответственно.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 10

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Гость

12:18:50 18-01-2024

О у меня так много такого рода монет, подкину водиле еще)

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Гость

12:21:43 18-01-2024

так он(водитель) дал сдачи и крикнул - ВОН отсюда! может вела себя плохо?

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Гость

12:25:25 18-01-2024

пусть валюту копит

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Гость

12:37:57 18-01-2024

Нумизматы по цене проезда наверное могут взять. Получится проехала бесплатно

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Гость

12:58:44 18-01-2024

Знакомому вместо 10 рублей в газели сдали монету 1 евро. Теперь таскает в кошельке как символ удачи

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Гость

13:21:36 18-01-2024

Мне сдали как-то вместо 10 рублей 10 агорот - это израильская разменная монета. 1/10 шекеля, т.е. 2,30 в рублях :)

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Гость

13:23:02 18-01-2024

А 10 вон это 66 копеек :)

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Гость

19:09:38 18-01-2024

Значимое событие на селе.

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Гость

19:12:15 18-01-2024

Спалился водитель - южнокорейский шпион?

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Александр

19:35:05 18-01-2024

Мне как-то вместо 10 р сдали 10 евроцентов.

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