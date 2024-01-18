Номинал оказался намного меньше одного рубля

18 января 2024, 12:17, ИА Амител

Фото читательницы / amic.ru

Жительнице Барнаула в маршрутке дали сдачу южнокорейской монетой. Об этом нашему агентству рассказала читательница.

"Мне дали 10 вон вместо рублей сдачи в барнаульской маршрутке. Какой там курс?" – написала нам горожанка.

По данным на 18 января, 10 южнокорейских вон стоят 66 копеек.

Тем самым проезд в барнаульском общественном транспорте в этой валюте обошелся бы в 455 либо 530 вон в зависимости от тарифа. Это 30 и 35 рублей соответственно.