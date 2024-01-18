Жительнице Барнаула в маршрутке дали сдачу южнокорейской монетой
Номинал оказался намного меньше одного рубля
18 января 2024, 12:17, ИА Амител
Фото читательницы / amic.ru
Жительнице Барнаула в маршрутке дали сдачу южнокорейской монетой. Об этом нашему агентству рассказала читательница.
"Мне дали 10 вон вместо рублей сдачи в барнаульской маршрутке. Какой там курс?" – написала нам горожанка.
По данным на 18 января, 10 южнокорейских вон стоят 66 копеек.
Тем самым проезд в барнаульском общественном транспорте в этой валюте обошелся бы в 455 либо 530 вон в зависимости от тарифа. Это 30 и 35 рублей соответственно.
12:18:50 18-01-2024
О у меня так много такого рода монет, подкину водиле еще)
12:21:43 18-01-2024
так он(водитель) дал сдачи и крикнул - ВОН отсюда! может вела себя плохо?
12:25:25 18-01-2024
пусть валюту копит
12:37:57 18-01-2024
Нумизматы по цене проезда наверное могут взять. Получится проехала бесплатно
12:58:44 18-01-2024
Знакомому вместо 10 рублей в газели сдали монету 1 евро. Теперь таскает в кошельке как символ удачи
13:21:36 18-01-2024
Мне сдали как-то вместо 10 рублей 10 агорот - это израильская разменная монета. 1/10 шекеля, т.е. 2,30 в рублях :)
13:23:02 18-01-2024
А 10 вон это 66 копеек :)
19:09:38 18-01-2024
Значимое событие на селе.
19:12:15 18-01-2024
Спалился водитель - южнокорейский шпион?
19:35:05 18-01-2024
Мне как-то вместо 10 р сдали 10 евроцентов.