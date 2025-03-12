Жительницу Алтайского края оштрафовали за ложный донос

Женщина не погасила микрозаем и сказала, что его оформил мошенник

12 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Родинский районный суд Алтайского края назначил местной жительнице штраф в размере пяти тысяч рублей за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, женщина написала заявление в полицию, в котором обвинила неизвестного мошенника в оформлении на ее имя микрозайма на 7050 рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что заем она оформила самостоятельно.

На допросе осужденная призналась, что действительно брала микрозаем, но не погасила его.

"Поскольку она не хотела, чтобы ее супруг узнал о микрозайме, она сказала пришедшему к ним участковому о том, что в отношении нее совершено преступление", – говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.