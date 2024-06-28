Жительницу Алтайского края оштрафовали за оскорбление бывшего мужа
Нелицеприятные вещи она написала в мессенджере
28 июня 2024, 15:46, ИА Амител
Женщина со смартфоном / Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула была оштрафована за оскорбление бывшего супруга в мессенджере. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Во время переписки в популярном мессенджере женщина использовала оскорбительные слова и выражения, которые унизили честь и достоинство ее бывшего супруга.
В ходе рассмотрения дела женщина не признала свою вину и пояснила, что находилась в сложном эмоциональном состоянии. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление").
Горожанке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
16:04:06 28-06-2024
Мало дали брошенке
16:28:00 28-06-2024
это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением? типа "меня бывшая обругала нецензурно... хнык"
16:38:05 28-06-2024
Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?... ]
Так если бы ответил ей также, баба с него не 3 штуки, а 3 ляма бы взяла, судя по суду адвокат у нее круче
18:05:08 28-06-2024
Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?... Поддерживаю., а минусующие, по ходу, пошли бы. Ха, ха, ха
23:28:03 28-06-2024
Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?...
Юридически подкованным гражданином, не желающим опускаться до уровня быдла?
07:54:52 29-06-2024
Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?... Ой, сколько мамкиных пирожочков заминусовали😁
16:40:43 28-06-2024
Теперь на основании этого решения можно гражданский иск ей вчинять, тысяч на 100, даже если тридцатку одобрят, не лишние
23:08:52 28-06-2024
Одна в истерике на заборе пишет "Васька кобель", второй в ответ кляузу в суд строчит, а народ на полном серьезе обсуждает как бы позаковырестей эту кляузу оформить. Куда катится мир?