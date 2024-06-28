Жительницу Алтайского края оштрафовали за оскорбление бывшего мужа

Нелицеприятные вещи она написала в мессенджере

28 июня 2024, 15:46, ИА Амител

Женщина со смартфоном / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула была оштрафована за оскорбление бывшего супруга в мессенджере. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Во время переписки в популярном мессенджере женщина использовала оскорбительные слова и выражения, которые унизили честь и достоинство ее бывшего супруга.

В ходе рассмотрения дела женщина не признала свою вину и пояснила, что находилась в сложном эмоциональном состоянии. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление").

Горожанке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.