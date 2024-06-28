НОВОСТИОбщество

Жительницу Алтайского края оштрафовали за оскорбление бывшего мужа

Нелицеприятные вещи она написала в мессенджере

28 июня 2024, 15:46, ИА Амител

Женщина со смартфоном / Фото: pxhere.com
Женщина со смартфоном / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула была оштрафована за оскорбление бывшего супруга в мессенджере. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Во время переписки в популярном мессенджере женщина использовала оскорбительные слова и выражения, которые унизили честь и достоинство ее бывшего супруга.

В ходе рассмотрения дела женщина не признала свою вину и пояснила, что находилась в сложном эмоциональном состоянии. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление").

Горожанке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. 

Барнаул штрафы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:04:06 28-06-2024

Мало дали брошенке

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:28:00 28-06-2024

это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением? типа "меня бывшая обругала нецензурно... хнык"

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:05 28-06-2024

Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?... ]
Так если бы ответил ей также, баба с него не 3 штуки, а 3 ляма бы взяла, судя по суду адвокат у нее круче

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:08 28-06-2024

Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?... Поддерживаю., а минусующие, по ходу, пошли бы. Ха, ха, ха

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

23:28:03 28-06-2024

Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?...
Юридически подкованным гражданином, не желающим опускаться до уровня быдла?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:54:52 29-06-2024

Элен без ребят (16:28:00 28-06-2024) это кем же нужно быть, чтобы пойти в суд с таким заявлением?... Ой, сколько мамкиных пирожочков заминусовали😁

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:43 28-06-2024

Теперь на основании этого решения можно гражданский иск ей вчинять, тысяч на 100, даже если тридцатку одобрят, не лишние

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:52 28-06-2024

Одна в истерике на заборе пишет "Васька кобель", второй в ответ кляузу в суд строчит, а народ на полном серьезе обсуждает как бы позаковырестей эту кляузу оформить. Куда катится мир?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров