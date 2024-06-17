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Жительницу Алтайского края задержали за подделку медицинских документов

Ей грозит до двух лет тюрьмы

17 июня 2024, 12:48, ИА Амител

В Алтайском крае задержана 50-летняя женщина за подделку и сбыт медицинских документов. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

Она по объявлениям в интернете находила заказчиков и проставляла в личных медицинских книжках фиктивные результаты осмотров врачей.

На автовокзале Барнаула во время сбыта очередного документа ее задержали сотрудники транспортной полиции.

Женщина обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 327 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
 

Барнаул полиция

Комментарии 3

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Гена

13:53:29 17-06-2024

Преступления века раскрыто

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Элен без ребят

14:02:51 17-06-2024

два года за то, что весь этот сифилис и еще бохзнаетшто работает в нашем общепите? гуманно.

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не Айболит

11:05:18 18-06-2024

есси ты голоден и нет денег на поесть, перехвати и устройся таким макаром в общепит... будешь сыт, в меру пьян и нос при зарплате... да ещще и продукты домой - старая совковая схема... особенно, смешно когда нувориши прутся в ресторан чтоба покушать, типо, круть... а там им такая теть из немытой посуды на! вчерашнее объедки!... не, вчера не схавал, сегодня доешь!... как в детстве,каша бегает за тобой, пока не сьешь все. и санкнижка в норме

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