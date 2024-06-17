Жительницу Алтайского края задержали за подделку медицинских документов

Ей грозит до двух лет тюрьмы

17 июня 2024, 12:48, ИА Амител

В Алтайском крае задержана 50-летняя женщина за подделку и сбыт медицинских документов. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

Она по объявлениям в интернете находила заказчиков и проставляла в личных медицинских книжках фиктивные результаты осмотров врачей.

На автовокзале Барнаула во время сбыта очередного документа ее задержали сотрудники транспортной полиции.

Женщина обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 327 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

