Жительницу Алтайского края задержали за подделку медицинских документов
Ей грозит до двух лет тюрьмы
17 июня 2024, 12:48, ИА Амител
В Алтайском крае задержана 50-летняя женщина за подделку и сбыт медицинских документов. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.
Она по объявлениям в интернете находила заказчиков и проставляла в личных медицинских книжках фиктивные результаты осмотров врачей.
На автовокзале Барнаула во время сбыта очередного документа ее задержали сотрудники транспортной полиции.
Женщина обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 327 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
13:53:29 17-06-2024
Преступления века раскрыто
14:02:51 17-06-2024
два года за то, что весь этот сифилис и еще бохзнаетшто работает в нашем общепите? гуманно.
11:05:18 18-06-2024
есси ты голоден и нет денег на поесть, перехвати и устройся таким макаром в общепит... будешь сыт, в меру пьян и нос при зарплате... да ещще и продукты домой - старая совковая схема... особенно, смешно когда нувориши прутся в ресторан чтоба покушать, типо, круть... а там им такая теть из немытой посуды на! вчерашнее объедки!... не, вчера не схавал, сегодня доешь!... как в детстве,каша бегает за тобой, пока не сьешь все. и санкнижка в норме