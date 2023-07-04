Жительницу алтайского села отправили на лечение за сожжение малолетней дочери в тазу
Эксперты установили, что женщина не понимала опасность своих действий
04 июля 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
40-летнюю жительницу Села Урожайное Алтайского края отправили на принудительное лечение за убийство 1,5-летней дочери. Об этом рассказали в региональном СК.
Следователи установили, что с 2018 года женщина стояла на учете, а в январе 2023 года ее ограничили в родительских правах на троих детей.
В невменяемом состоянии сельчанка купила керосин и сожгла девочку на глазах восьмилетнего сына. От полученных травм ребенок скончался.
Экспертиза установила, что опасность своих деяний женщина не осознавала.
17:02:21 04-07-2023
Идиоты эксперты? Если бы их керосином и поджечь?!!! Она ж подожгла!!! Это экспертов бы на лечение, а её, за неимением смертной казни, на зону... На лет 11...:(
17:41:18 04-07-2023
Тортилла (17:02:21 04-07-2023) Идиоты эксперты? Если бы их керосином и поджечь?!!! Она ж п... Разницу вы не понимаете между человеком в невменяемом состоянии и вменяемом и не надо себя считать умнее экспертов.
08:31:24 05-07-2023
Гость (17:41:18 04-07-2023) Разницу вы не понимаете между человеком в невменяемом состоя... Главное понимать разницу между здравомыслящим человеком и толстолобиком, которому можно втереть любую ересь. Если заключение "экспертов" противоречит здравому смыслу, это не повод отбрасывать в сторону логику...
17:11:16 04-07-2023
Запретить дуракам рожать.
06:58:16 05-07-2023
Гость (17:11:16 04-07-2023) Запретить дуракам рожать.... Дуракам надо запретить экспертами работать....
17:47:26 04-07-2023
сатану надо из нее выгнат ! в дурке сокамерницы выгонят !
10:50:51 05-07-2023
сожгла девочку на глазах восьмилетнего сына. От полученных травм ребенок скончался. *** Абзац построен так, что скончался 8милетний сын....