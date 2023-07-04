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Жительницу алтайского села отправили на лечение за сожжение малолетней дочери в тазу

Эксперты установили, что женщина не понимала опасность своих действий

04 июля 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

40-летнюю жительницу Села Урожайное Алтайского края отправили на принудительное лечение за убийство 1,5-летней дочери. Об этом рассказали в региональном СК.

Следователи установили, что с 2018 года женщина стояла на учете, а в январе 2023 года ее ограничили в родительских правах на троих детей.

В невменяемом состоянии сельчанка купила керосин и сожгла девочку на глазах восьмилетнего сына. От полученных травм ребенок скончался.

Экспертиза установила, что опасность своих деяний женщина не осознавала. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 7

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Тортилла

17:02:21 04-07-2023

Идиоты эксперты? Если бы их керосином и поджечь?!!! Она ж подожгла!!! Это экспертов бы на лечение, а её, за неимением смертной казни, на зону... На лет 11...:(

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Гость

17:41:18 04-07-2023

Тортилла (17:02:21 04-07-2023) Идиоты эксперты? Если бы их керосином и поджечь?!!! Она ж п... Разницу вы не понимаете между человеком в невменяемом состоянии и вменяемом и не надо себя считать умнее экспертов.

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Гость

08:31:24 05-07-2023

Гость (17:41:18 04-07-2023) Разницу вы не понимаете между человеком в невменяемом состоя... Главное понимать разницу между здравомыслящим человеком и толстолобиком, которому можно втереть любую ересь. Если заключение "экспертов" противоречит здравому смыслу, это не повод отбрасывать в сторону логику...

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Гость

17:11:16 04-07-2023

Запретить дуракам рожать.

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Гость

06:58:16 05-07-2023

Гость (17:11:16 04-07-2023) Запретить дуракам рожать.... Дуракам надо запретить экспертами работать....

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Гость

17:47:26 04-07-2023

сатану надо из нее выгнат ! в дурке сокамерницы выгонят !

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Гость

10:50:51 05-07-2023

сожгла девочку на глазах восьмилетнего сына. От полученных травм ребенок скончался. *** Абзац построен так, что скончался 8милетний сын....

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