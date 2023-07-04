Жительницу алтайского села отправили на лечение за сожжение малолетней дочери в тазу

Эксперты установили, что женщина не понимала опасность своих действий

04 июля 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

40-летнюю жительницу Села Урожайное Алтайского края отправили на принудительное лечение за убийство 1,5-летней дочери. Об этом рассказали в региональном СК.

Следователи установили, что с 2018 года женщина стояла на учете, а в январе 2023 года ее ограничили в родительских правах на троих детей.

В невменяемом состоянии сельчанка купила керосин и сожгла девочку на глазах восьмилетнего сына. От полученных травм ребенок скончался.

Экспертиза установила, что опасность своих деяний женщина не осознавала.