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Жительницу Барнаула обвинили в сотрудничестве с Украиной против России

Ей грозит до восьми лет лишения свободы

03 марта 2023, 21:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительницу Барнаула обвинили в сотрудничестве с Украиной против интересов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю.

"Вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки 1978 г.р., установившей и поддерживавшей сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", – подчеркнули в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Какие-либо подробности не раскрываются в интересах следствия.

В ближайшее время жительнице Барнаула выберут меру пресечения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Комментарии 7

  • В такое сложное время для России надо ужесточать наказание таким тварям
    03 марта, Гость   Ответить
  • Сообщала хохлам секретные сведения о строительстве моста на Ленинском и ценах на сало Новом Рынке ...
    04 марта, Гость   Ответить
  • лайкнула поди чего-то не то
    04 марта, Гость   Ответить
  • Мало конкретики в статье. Как нам, барнаульцам, определиться, с какими организациями нельзя связываться и что именно могут посчитать секретными сведениями? С другой стороны, может, тётя врагам дезу заливала7
    04 марта, Гость   Ответить
  • поддерживавшей сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации --- наверное за оплату
    04 марта, Гость   Ответить
  • И по какой статье её обвиняют-то?
    04 марта, Гость   Ответить
  • подробности не раскрываются в интересах следствия --- наверное статья не про фейки, а посерьезней, раз не раскрывают
    04 марта, Гость   Ответить
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