Жительницу Барнаула обвинили в сотрудничестве с Украиной против России

Ей грозит до восьми лет лишения свободы

03 марта 2023, 21:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Барнаула обвинили в сотрудничестве с Украиной против интересов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю.

"Вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки 1978 г.р., установившей и поддерживавшей сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", – подчеркнули в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Какие-либо подробности не раскрываются в интересах следствия.

В ближайшее время жительнице Барнаула выберут меру пресечения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.