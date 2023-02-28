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Песков объяснил, почему невозможно остановить СВО на Украине

Спецоперация продолжается до достижения цели

28 февраля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям", что положение дел в Киеве не даёт возможности для урегулирования конфликта.

"То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не даёт нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели", – подчеркнул Песков.

По его словам, на Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим. Именно с этими силами Москва может начать переговоры после достижения целей спецоперации.

Также Песков напомнил о китайском плане урегулирования, предложенном накануне. Он указал, что в части обеспечения безопасности план соотносится с подходом России к данным вопросам.

Страны Запада, по словам Пескова, давно могли сесть за стол переговоров по поводу безопасности, если бы имели желание. "Но они отказались", – отметил пресс-секретарь президента.

Комментарии 8

  • как сказала один губернатор - там все в доле...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Кто-нибудь еще воспринимает всерьез информацию, озвучиваемую говорящими усами?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Текущая цель какая? Объясните, кто понимает.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • знатно заворачивает, много сказал, но не понятно ничего, пурга..
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Не даром Владимир Владимирович, говорил о Пескове - несет пургу.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • до достижения цели - а кто-нибудь эту цель вообще видел? Она у них меняется чуть не каждый месяц. В принципе, можно опять озвучить новую, и сказать, что она уже достигнута. И все.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Это вообще кто по должности и специальности, журналист? Откуда у него познания особенно в области СВО
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Цель СВО - украина это южная часть России, как было столетиями. Одесская область России, Киевская область России. Понятно?
    28 февраля, Гость   Ответить
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