Песков объяснил, почему невозможно остановить СВО на Украине

Спецоперация продолжается до достижения цели

28 февраля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям", что положение дел в Киеве не даёт возможности для урегулирования конфликта.

"То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не даёт нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели", – подчеркнул Песков.

По его словам, на Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим. Именно с этими силами Москва может начать переговоры после достижения целей спецоперации.

Также Песков напомнил о китайском плане урегулирования, предложенном накануне. Он указал, что в части обеспечения безопасности план соотносится с подходом России к данным вопросам.

Страны Запада, по словам Пескова, давно могли сесть за стол переговоров по поводу безопасности, если бы имели желание. "Но они отказались", – отметил пресс-секретарь президента.