Жительницу Барнаула оштрафовали за мучительную игру на пианино
На соседку пожаловался пенсионер
14 июня 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле суд Индустриального района оштрафовал горожанку за громкие занятия музыкой, сообщили в региональной прокуратуре.
На женщину в ведомство пожаловался пенсионер, который живет в многоквартирном доме со своим взрослым сыном-инвалидом. А соседка тем временем "мешает семье, ухудшает их самочувствие", систематически громко играя на музыкальном инструменте и не реагируя на многократные просьбы упражняться потише.
В итоге прокуратура подала на горожанку в суд. Тот, в свою очередь, удовлетворил исковые требования и в пользу истцов взыскал 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
14:41:11 14-06-2023
мутно все это. и как соседка смогла доказать что ухудшает их самочувствие, тут годами борюсь с неадекватом что сутками врубает рок на весь дом
16:07:06 15-06-2023
Гость (14:41:11 14-06-2023) мутно все это. и как соседка смогла доказать что ухудшает и... Кто врубал рок уже все передохли. В лучшем случае врубают кал типа Би2 или Агаты Кристи...
14:49:54 14-06-2023
Ну она наверное учится. Как ей быть - то?
18:12:19 14-06-2023
Гость (14:49:54 14-06-2023) Ну она наверное учится. Как ей быть - то?... Пусть учится в учебном заведении
09:20:55 15-06-2023
Гость (14:49:54 14-06-2023) Ну она наверное учится. Как ей быть - то?... В чем проблема то? Электропитание о, наушники нацепил и вперед. Цоканье клавиш явно никому не помешает.
15:48:30 15-06-2023
Гость (14:49:54 14-06-2023) Ну она наверное учится. Как ей быть - то?... У электро пианино звук можно регулировать и выводить на наушники
16:28:21 15-06-2023
Гость (15:48:30 15-06-2023) У электро пианино звук можно регулировать и выводить на науш... А электро-скрипки не бывает. И электро-саксофона. Пианино- не единственный музыкальный инструмент
17:26:39 15-06-2023
Гость (16:28:21 15-06-2023) А электро-скрипки не бывает. И электро-саксофона. Пианино- н... Электроскрипка, электробарабаны и даже электросаксафон есть) Мне кажется, у неё было обычное акустическое пианино
16:09:10 15-06-2023
Гость (14:49:54 14-06-2023) Ну она наверное учится. Как ей быть - то?... Купить полнооктавный синтезатор, типа Ensonique TS10/TS12, или электропианино YAmaha, к примеру, и никому не мешать,занимаясь в наушниках.
19:52:56 15-06-2023
Гость (16:09:10 15-06-2023) Купить полнооктавный синтезатор, типа Ensonique TS10/TS12, и... я пианист, и на синтезаторах невозможно играть из за того что: нет чувствительности клавиш и совсем другое прикосновение в отличии от акустического
14:51:50 14-06-2023
И правда необычный прецедент. Какую норму закона она нарушила, если не ночью играла?
15:13:06 14-06-2023
Гость (14:51:50 14-06-2023) И правда необычный прецедент. Какую норму закона она нарушил... Я похоже знаю эту соседку, читал разборки в домовом чате, благо живу в другом подъезде и не слышу. Она играла обычно с 12 до 15, когда по закону должен быть тихий час (с 13 до 15 вроде бы по закону). И на просьбы жильцов она и ее родители посылали всех далеко, у нее урок и на всех наплевать. Может и не именно та, что я думаю, но ситуация очень похожая. Вот и нагнули и это правильно.
07:30:37 15-06-2023
Гость (15:13:06 14-06-2023) Я похоже знаю эту соседку, читал разборки в домовом чате, бл... по закону должен быть тихий час --- нет по закону тихого часа, в некоторых домах управляющие компании рекомендуют не шуметь в это время, но это рекомендации,нарушения законом не преследуются. Почему и удивительно, тут или ночью играла или шум превысил уровень, что трудно представить
09:37:13 15-06-2023
Гость (07:30:37 15-06-2023) по закону должен быть тихий час --- нет по закону тихого час... Есть по закону тихий час, не позорься своей дремучей неграмотностью, читай Закон Алтайского края от 06.12.2017 № 95-ЗС "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края", статья 3 п.3 и статья 4. п 2. Закон действует, его никто не отменял.
15:06:09 14-06-2023
Как доказали что навредили на 10 тысяч???
15:37:22 14-06-2023
Гость (15:06:09 14-06-2023) Как доказали что навредили на 10 тысяч???... А это суд столько назначил, больше в таких случаях по практике не дают
15:19:13 14-06-2023
Можно и "Лунной сонатой" задолбать соседей-негромко,но нескончаемо.
15:54:29 14-06-2023
Давай DeeP Purple ! И по громче!
16:20:44 15-06-2023
Если такое неприятие вызывают занятие детей на скрипке, пиантино, аккордеоне, и прочих "культурных" инструментах, то становится понятно, почему такое дерьмо у нас звучит и показывает по ТВ- все эти бозголосые силиконовые шмары и мальчишки с лубрикантом на штанах...
16:09:10 14-06-2023
А я в своем доме после полуночи на страте лабаю блэкморовские риффы -и ни кому не мешаю.
07:35:46 15-06-2023
Гость (16:09:10 14-06-2023) А я в своем доме после полуночи на страте лабаю блэкморовск... Ну так даже если пожалуются, десяткой больше, десяткой меньше, для хорошего музыканта это не деньги
09:41:20 15-06-2023
Гость (07:35:46 15-06-2023) Ну так даже если пожалуются, десяткой больше, десяткой меньш... Да, только к 10 обязательно прибавится разбитое табло музыканта, а так конечно никаких проблем :-)
09:58:53 15-06-2023
Гость (09:41:20 15-06-2023) Да, только к 10 обязательно прибавится разбитое табло музыка... Ох уж эти мамкины боевики...
16:13:55 14-06-2023
а как тогда людям заниматься , если учится в муз школе ребенок например ?? на скрипке играет? там то звуки тоже еще те. Запретить музшколы?
16:26:28 14-06-2023
гость (16:13:55 14-06-2023) а как тогда людям заниматься , если учится в муз школе ребен... А Вы бы пожили рядом с такой соседкой, то думали бы не про ее музыкальную школу, а про свои нервы и здоровье! Я жила, знаю, что говорю!!!!
16:37:30 14-06-2023
гость (16:13:55 14-06-2023) а как тогда людям заниматься , если учится в муз школе ребен... да, всегда было интересно. Музшкола №2 на Ленина - на первом этаже жилого дома.
16:47:38 14-06-2023
Гость (16:37:30 14-06-2023) да, всегда было интересно. Музшкола №2 на Ленина - на первом... Так она в "Сталинке", а там шумоизоляция шикарная.
09:24:25 15-06-2023
гость (16:13:55 14-06-2023) а как тогда людям заниматься , если учится в муз школе ребен... Электроскрипка + наушники? Прогресс то на месте не стоит. Сейчас даже электробаяны и аккордеоны есть, про пианино даже речи нет.
09:40:01 15-06-2023
гость (16:13:55 14-06-2023) а как тогда людям заниматься , если учится в муз школе ребен... Пусть играет в разрешенное время. Или это так сложно для таких тупых ?
17:11:29 14-06-2023
В советское время жили в хрущёвке. 5 детей в подъезде занимались в музыкальной школе. 3 на фортепьяно, один на аккордеоне, один на флейте. Слышимость отличная. Разумеется, долбили этюд Черни и прочее по 100 раз. Но люди относились с пониманием. Дети учатся музыке, не наркоманят и не безобразничают. Да, такие вот были соседи. В основном школьные учителя, преподаватели ВУЗов, две квартиры получали участники войны.
17:44:00 14-06-2023
Гость (14:49:54 14-06-2023) Ну она наверное учится. Как ей быть - то?... — Сынок, вот сначала научись играть, а потом и струны купим!
18:04:03 14-06-2023
Гость (16:26:28 14-06-2023) А Вы бы пожили рядом с такой соседкой, то думали бы не про е... о. я жила, под нами соседи - то на гармошке, то на пианино, то магнитофон на всю катушку. было весело, мы ворчали иногда, но потому что на пианино в основном играли "чижик-пыжик", а не всякие там фуги и прочие ляминоры.
09:41:16 15-06-2023
Прокуратура защитила "бывших" силовиков , позорище, прокуроры на ПАвловском тракте - только пенсионерок бесправных, юридически безграмотных штрафуют! Знаю о чем пишу - неоднократно обжаловали идиотские и безграмотные административки, даже русский язык и выражения отличить ругательные и оскорбительные от оборотных речевых не могут. Куда уже до крылатых выражений Ленина, вообще не знают кто это. Полностью безграмотный коллектив и начальник. Родной язык надо знать и книжки читать.