Жительницу Барнаула оштрафовали за мучительную игру на пианино

На соседку пожаловался пенсионер

14 июня 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле суд Индустриального района оштрафовал горожанку за громкие занятия музыкой, сообщили в региональной прокуратуре.

На женщину в ведомство пожаловался пенсионер, который живет в многоквартирном доме со своим взрослым сыном-инвалидом. А соседка тем временем "мешает семье, ухудшает их самочувствие", систематически громко играя на музыкальном инструменте и не реагируя на многократные просьбы упражняться потише.

В итоге прокуратура подала на горожанку в суд. Тот, в свою очередь, удовлетворил исковые требования и в пользу истцов взыскал 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.