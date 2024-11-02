НОВОСТИЗдоровье

Жительницы Алтайского края могут бесплатно пройти маммографию

Сделать это можно в краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики 2 ноября

02 ноября 2024, 10:48, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Жительницы Барнаула и Алтайского края могут бесплатно пройти маммографию, сообщили в краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Обследоваться на передвижном маммографе можно 2 ноября до 15:00 в медучреждении по улице Ползунова, 23.

"Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что маммография позволяет диагностировать наличие опухолей и других патологий молочных желез на самых ранних стадиях. Проходить процедуру следует всем женщинам старше 40 лет.

За девять месяцев 2024 года с помощью передвижных маммографов в центре обследовали более 19 тысяч жительниц Алтайского края.  Более чем у трех тысяч обнаружили подозрение на онкопатологию.

Барнаул здравоохранение

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:58:00 02-11-2024

Какая прелесть. Но почему такие акции всегда проводят в рабочий день?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:56 02-11-2024

Гость (10:58:00 02-11-2024) Какая прелесть. Но почему такие акции всегда проводят в рабо... и сообщили об акции день в день

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:40 02-11-2024

Не гинеколог, но посмотреть могу. Тьфы ты… Не маммолог, но пальпацию обеспечу.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:01:46 02-11-2024

Гость (11:52:40 02-11-2024) Не гинеколог, но посмотреть могу. Тьфы ты… Не маммолог, но п... А сковородкой по башке не хотите ли?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров