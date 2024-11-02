Жительницы Алтайского края могут бесплатно пройти маммографию

Сделать это можно в краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики 2 ноября

02 ноября 2024, 10:48, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Жительницы Барнаула и Алтайского края могут бесплатно пройти маммографию, сообщили в краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Обследоваться на передвижном маммографе можно 2 ноября до 15:00 в медучреждении по улице Ползунова, 23.

"Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что маммография позволяет диагностировать наличие опухолей и других патологий молочных желез на самых ранних стадиях. Проходить процедуру следует всем женщинам старше 40 лет.

За девять месяцев 2024 года с помощью передвижных маммографов в центре обследовали более 19 тысяч жительниц Алтайского края. Более чем у трех тысяч обнаружили подозрение на онкопатологию.