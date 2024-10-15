"Болеют даже мужчины". Онколог рассказала, кому стоит бояться рака груди

Опухоли молочной железы – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний

15 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Врач смотрит рентгеновский снимок женской груди / Фото: изображение сгенерировано нейросетью DALLE

Сегодня во всем мире отмечается день борьбы против рака молочной железы. На Алтае ежегодно выявляют около 1200 новых случаев заболевания. Заведующая краевой онкологической поликлиникой "Надежда" Татьяна Синкина рассказала, почему пациентов с таким диагнозом не становится меньше и как защититься от этой патологии.

У женщин грудь страдает от рака чаще всего. Почему?

Действительно, в Алтайском крае статистический разрыв между раком молочной железы и вторым по заболеваемости раком кожи составляет почти 25%. А вот другие женские злокачественные опухоли – тела и шейки матки, яичников – среди женских онкопатологий не входят даже в топ-3, оказавшись на четвертом, шестом и седьмом местах онкологического рейтинга соответственно. Почему? Ответа на этот вопрос пока нет.

К слову сказать, в феврале этого года ВОЗ опубликовала релиз, в котором говорится о прямой зависимости уровня заболеваемости раком молочной железы от так называемого индекса развития человеческого потенциала, или по-простому – от уровня жизни населения. Так вот, в странах с высоким ИРЧП (а к ним относится и Россия) рак молочной железы диагностируется в два раза чаще, но при этом умирают от него практически вдвое меньшее количество заболевших. Очевидно: чем выше уровень жизни, тем больше возможностей включает пакет базовых медицинских услуг по диагностике и лечению.

Кто никогда не заболеет раком молочной железы?

Волшебной страховки от этой болезни не имеет никто. Болеют даже мужчины – на Алтае в среднем диагностируется шесть-восемь случаев ежегодно.

Но и наоборот – сказать, у кого точно будет рак молочной железы, невозможно. Но есть определенные факторы, которые увеличивают риск развития патологии многократно.

В первую очередь, это так называемые наследственные формы, то есть наличие кровных родственников со злокачественными опухолями молочной железы или яичников. На такие случаи приходится не более 10%, но при этом вероятность возникновения онкопатологии груди у этой группы пациентов превышает 95%. Кстати, замечено, что каждое следующее поколение "семейных пациентов" молодеет в среднем на пять-десять лет: если у бабушки, к примеру, рак груди выявили в 55 лет, мама, скорее всего, заболеет в возрасте около 45 лет, а внучка – уже после 30 лет.

Увеличивает риск развития рака молочной железы и любая серьезная травма: гематома (синяк) на груди и особенно возникшее после травмы уплотнение – это очень серьезный фактор, даже если со временем все прошло. Клетки травмированного участка могут перерождаться в злокачественные, поэтому таким пациентам нужно обязательно регулярно проверяться, особенно в первые два года, предупредила Татьяна Синкина.

И, наконец, стрессы – ну куда же без них. Речь, конечно, не о тех мелких треволнениях в семье и на работе, которые случаются у всех практически ежедневно. Но длительное (дольше полугода) пребывание в подавленном состоянии, депрессии, из которой человек не в состоянии выйти без медикаментозной поддержки, может привести к развитию рака груди. Врач рассказала, что среди пациенток алтайского онкодиспансера с таким диагнозом много женщин, переживших в течение года до возникновения болезни развод, смерть близкого человека или потерю работы.

Реально ли самому обнаружить у себя рак молочной железы?

Часто именно так и происходит: женщина или ее партнер нащупывают в груди твердую "шишечку". Бывает, самостоятельно находят даже образования размером от 5 миллиметров – если они расположены близко к поверхности кожи.

Какие еще симптомы указывают на рак молочной железы?

Врач выделила топ-3 признака, чаще всего встречающихся на практике:

1. Изменение цвета и структуры кожи молочной железы: покраснение, изъязвление, появление неподвижных участков, втяжения или "лимонной корки".

2. Увеличенные лимфатические узлы под мышками. Иногда они бывают единственным признаком патологии при совершенно неуловимом первичном очаге.

3. Любые выделения из сосков. Рак – это не обязательно про кровь и гной, выделения даже прозрачного цвета могут оказаться результатом злокачественного процесса.

Даже один из этих признаков – повод обратиться к врачу. Тем более не стоит ждать наступления какого-то комплекса симптомов. На начальных стадиях рак молочной железы может вообще никак себя не проявлять, а очень важно обнаружить болезнь как можно раньше.

То есть наличие перечисленных симптомов – обязательно рак?

Нет. Какие-либо "неполадки" в груди могут быть признаком и доброкачественной патологии. А такой симптом, как боль, вообще для рака на ранних стадиях не характерен. Рак болит, как правило, уже на поздних стадиях. Болезненность, распирание молочной железы, как ни странно, – это самый распространенный симптом доброкачественной мастопатии.

"Важно понимать одно: если грудь вас хоть как-то беспокоит, обращаться к врачу совершенно необходимо. Любая патология молочной железы под влиянием разных факторов может со временем перейти в злокачественный процесс", – предупредила Татьяна Синкина.

Какой метод диагностики лучше – УЗИ или маммография?

Выбор метода зависит от структуры молочных желез – в разном возрасте она разная.

У женщин до 40 лет преобладает железистая ткань. Для нее отлично подходит метод УЗИ: при сканировании ультразвуком любые патологические изменения будут определяться как более темные участки.

С возрастом железистая ткань постепенно замещается жировой. На УЗИ она будет иметь более темный оттенок, а значит, распознать на ее фоне патологические участки с помощью этого метода будет сложнее. Потому после 40 лет основным методом скрининга становится маммография.

Но в некоторых случаях врач может назначить оба метода – и это совершенно нормально.

Что такое микрокальцинаты и как они связаны с раком?

Это микроскопические участки отложения кальция в тканях молочной железы. Их низкая концентрация (менее десяти на квадратный сантиметр) не несет никаких рисков для здоровья женщины. Если же количество микрокальцинатов велико на ограниченном участке, это говорит о нарушении кровоснабжения и потенциальной возможности развития (сейчас или в будущем) в этом месте злокачественного процесса.

Всегда ли нужно проводить биопсию из образования в молочной железе?

Нет. Есть целая группа новообразований, которые подлежат динамическому наблюдению.

Так, для диагностики молочной железы разработана специальная методика оценки снимков по шкале BI-RADS, которая имеет шесть уровней. Чем выше число, тем больше вероятность, что у женщины развивается рак молочной железы. При четвертом уровне и выше врач обязан назначить биопсию.

Она нужна, чтобы не только подтвердить злокачественность процесса (он может быть очевиден благодаря другим методам), а определить индивидуальные особенности опухоли, важные для выбора тактики лечения.

Зачем пациенткам с раком молочной железы удаляют яичники?

Это лечебная операция, и проводится она не всем, а лишь при некоторых гормонозависимых опухолях. Основная задача – устранение главного источника женских половых гормонов в организме. Они "питают" опухолевые клетки, стимулируя их рост.

Решение о такой операции принимается на мультидисциплинарном онкологическом консилиуме.

Правда ли, что трижды негативный рак – самый страшный?

Термин "трижды негативный" говорит о наличии у опухоли определенных особенностей, а не о ее незавидных перспективах. У такой опухоли отсутствуют совсем либо наблюдаются критически низкие уровни рецепторов эстрогена, прогестерона и HER2/neu. Всего три, потому и рак – трижды негативный. Это значит, что опухоль не будет реагировать на гормональную и HER2-таргетную терапию.

Но это вовсе не означает, что для пациенток с таким диагнозом все пропало. Существуют методы хирургического, лучевого и лекарственного лечения, которые подходят для борьбы с этим видом рака. И в Алтайском крае сотни пациенток выходят в ремиссию и наблюдаются многие годы.

Всегда ли при выявлении рака молочной железы удаляют грудь?

Так было раньше. Главным трендом современной медицины являются органосохранные операции – за последние десять лет количество подобных операций в алтайском онкологическом диспансере выросло в 16 раз.

В зависимости от размера опухоли ее расположения, иммуногистохимического и молекулярно-генетического статуса возможно проведение секторальной или радикальной резекций: в первом случае удаляется сектор (1/6-1/8 часть) ткани молочной железы, во втором удаляемый участок может достигать четверти органа. Кроме этого, выполняются онкопластические операции с пластикой собственными тканями пациентки.

Но даже после мастэктомии (полное удаление молочной железы с близлежащими лимфатическими узлами) часто можно добиться красивой груди с помощью установки подкожных имплантов или экспандеров.

Развитию органосохранных операций при раке молочной железы способствовало не только совершенствование хирургических техник, но и прогресс в химиотерапии. Противоопухолевые препараты сегодня нередко назначают до операции – они помогают уменьшить опухоль, благодаря чему хирург может удалить ее радикально и при этом сохранить грудь.

"Но все это не имеет значения, если опухоль обнаружена на поздней стадии. Вот почему так важно проходить регулярную диагностику", – напомнила Татьяна Синкина.

И каков же диагностический минимум, который позволяет обнаружить болезнь вовремя?

С 18 лет всем женщинам нужно ежегодно посещать смотровые кабинеты – это максимально и повсеместно доступный формат диагностики. Осмотр молочных желез проводят и гинекологи – к этому специалисту каждая женщина должна также попасть минимум раз в год, даже если у нее нет никаких жалоб. При подозрении на наличие патологии акушерка или врач направят на дополнительные исследования.

В связи с тем, что риск возникновения рака молочной железы увеличивается с возрастом (средний возраст пациенток – 62 года), начиная с 40 лет в рамках диспансеризации всем женщинам один раз в два года выполняется маммография, а после 50 лет – ежегодно. А вот УЗИ проводится лишь при наличии показаний – каждый год и всем подряд его делать совершенно не нужно.

Онкологи отмечают, что благодаря программам активного онкоскрининга выявляемость рака груди на I-II стадиях в Алтайском крае сегодня достигла 73%. Число диагнозов в запущенной, IV стадии еще пару лет назад составляла 14%, сейчас – уже не более 7%.

"И, конечно же, не нужно забывать о самообследовании. Женщинам до наступления менопаузы его нужно проводить в первой фазе цикла (до 16-го дня с начала месячных), в постменопаузе – в любой день, перед зеркалом в ванной влажными намыленными руками – подробные инструкции есть на официальном сайте алтайского онкодиспансера в разделе и в интернете. Главное – делать это ежемесячно: только в постоянной динамике можно заметить, что что-то меняется в вашем организме", – напомнила Синкина.

Если обнаружили рак молочной железы, сколько времени займет лечение?

В среднем – около полугода. Но все очень индивидуально и зависит от множества факторов. Например, опухоль в стадии in situ (0 стадия рака) будет прооперирована без дополнительного лекарственного или лучевого лечения, и это займет всего пару недель. Лечение гормонозависимых опухолей может длиться от 5 до 10 лет.