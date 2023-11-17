Жительницы Алтайского края смогут бесплатно провериться на рак груди

Диагностику проведут по записи

17 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бесплатную диагностику рака груди проведут в барнаульском онкоцентре "Надежда" 25 и 26 ноября. Об этом пишет "Вечерний Барнаул".

Профилактический осмотр можно будет пройти у онколога-маммолога, а также сделать УЗИ молочных желез, маммографию, тонкоигольную пункционную биопсию и трепанобиопсию по показаниям.

Перед посещением необходимо заранее записаться по номеру 8-800-200-47-32. Звонки принимают с 13:00 до 18:00.

Ранее рассказали, какие болезни выявляют у жителей региона при диспансеризации.