Жительницы Алтайского края смогут бесплатно провериться на рак груди
Диагностику проведут по записи
17 ноября 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бесплатную диагностику рака груди проведут в барнаульском онкоцентре "Надежда" 25 и 26 ноября. Об этом пишет "Вечерний Барнаул".
Профилактический осмотр можно будет пройти у онколога-маммолога, а также сделать УЗИ молочных желез, маммографию, тонкоигольную пункционную биопсию и трепанобиопсию по показаниям.
Перед посещением необходимо заранее записаться по номеру 8-800-200-47-32. Звонки принимают с 13:00 до 18:00.
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