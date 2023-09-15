"Почихала – не прошло". Онкологи рассказали страшные истории о коварной лимфоме

Лимфома умеет так ловко маскироваться под безопасные патологии, что часто ее выявляют уже на последней стадии

15 сентября 2023, 08:29, ИА Амител

Лаборатория онкологической поликлиники "Надежда"/ Фото: amic.ru

Лимфома – не самый распространенный онкологический диагноз. В Алтайском крае ежегодно выявляют около 500 случаев заболевания. Например, злокачественные опухоли легких диагностируют почти в три раза чаще. Но это не повод расслабляться. Особенность лимфомы в том, что она успешно "маскируется" под безобидные болезни. По этой причине истинный диагноз часто ставится уже на поздних стадиях заболевания. Во Всемирный день борьбы с лимфомами (15 сентября) заведующая отделением лекарственной противоопухолевой терапии № 2 алтайского онкодиспансера Алина Гофман напомнила, насколько коварна эта болезнь и почему пациентам нужно быть настойчивее на приеме у врача.

Марш-бросок по лимфе

Лариса (42 года) заметила проблемы со здоровьем в отпуске за границей: поднялась температура (до 38,5 градуса), в жару бил сильный озноб, под мышкой появилась небольшая, но болезненная шишка. В местной больнице предположили инфекцию и назначили антибиотики. Однако болеть стало вообще все тело внутри.

Вернувшись в Россию, женщина обратилась в поликлинику по месту жительства. На рентгене легких нашли затемнения, заподозрили туберкулез и направили в тубдиспансер. Но диагноз не подтвердился. Поиски продолжили, и вот во время УЗИ были обнаружены увеличенные лимфоузлы.



"В надключичной зоне их было так много, что на снимке я была как воздушный шоколад – вся в шариках", – вспоминала женщина. Состояние ухудшалось с каждым днем, боль была настолько сильной, что снимать ее удавалось лишь на короткое время, горло опухло так, что невозможно было глотать таблетки и твердую пищу. Так спустя всего полтора месяца с момента первых симптомов она попала в онкологический диспансер – с 4-й стадией заболевания.

Мораль: лимфома – это злокачественное заболевание, при котором поражаются иммунные клетки – лимфоциты. Так как структуры лимфатической системы "опоясывают" весь организм человека, лимфома имеет свойство стремительно развиваться. Отчасти по этой причине болезнь часто диагностируют уже на поздних стадиях.

Хорошая новость: благодаря системному характеру патологии многие виды лимфом хорошо отвечают на лекарственную терапию. Явный результат и существенное облегчение в состоянии здоровья пациента можно получить уже после первой процедуры. "У меня был пациент, которого привезли на каталке: отнимались ноги, из-за того что опухоль сдавила нервные окончания в малом тазу. Но уже после первого курса терапии он мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя", – рассказала Алина Гофман.

Врачи уверены, что даже четвертая стадия лимфомы не означает, что ситуация тупиковая. Такие пациенты нередко достигают ремиссии и живут долгие годы.

Больна в 16

У Даши сбылась заветная мечта – поступила в медицинский колледж. Учеба только началась, как первокурсница внезапно очень сильно "простудилась". "Это было так странно. Я вообще-то была человеком, который никогда не болеет, максимум – почихаю пару дней, и все само проходит", – рассказывала она.

А тут сильно болело горло, было трудно дышать, из-за страха задохнуться девушка даже спать не могла. А потом и вовсе упала в обморок прямо на лекциях. Очнулась в реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ. "Когда услышала диагноз – онкология, – была в шоке: откуда? мне же всего 16?!"

Мораль: если большинство онкологических заболеваний развиваются у людей после 60 лет, то с лимфомой все не так однозначно. По типологии лимфомы делятся на две большие группы: лимфомы Ходжкина (лимфогранулематоз) и группа неходжкинских лимфом. Первый тип чаще встречается у молодых пациентов: средний возраст 35–40 лет, но нередки случаи заболевания среди детей и подростков. А вот неходжкинские лимфомы, по классике, более типичны для людей 65+.

Синдром наседки

Будни менеджера по продажам спокойными не назовешь. А если ты еще и по характеру "суматошная наседка", то жизнь превращается в "бомбу замедленного действия". У Анастасии "рвануло" в 31 – обнаружила за ухом маленькую шишечку. В медпункте предложили понаблюдать образование, связав его с реакцией на недавнее лечение коренного зуба.

"А что может быть лучше для патологического трудоголика, чем "просто наблюдать"? Конечно, я тут же и забыла про эту шишечку", – вспоминает женщина. Но шишечка через несколько месяцев начала стремительно расти. Неходжкинская лимфома – вынесли приговор врачи.

Диагноз заставил женщину переосмыслить свою жизнь. "Раньше при рабочем дне до пяти часов я могла "заработаться" до восьми-девяти вечера. Пока дочь ходила в садик, я всегда была на передовой в решении всех оргвопросов. Но сейчас я поняла: чтобы быть здоровой, нужно стать эгоисткой. По максимуму убрать стрессы и негатив из своей жизни", – признается женщина.

Мораль: Точные причины возникновения лимфомы не известны. "Если бы люди обладали такой информацией, никто бы не болел", – говорит Алина Гофман. Но любое онкологическое заболевание, как правило, развивается в результате совокупности нескольких факторов. В случае с лимфомой это может быть наследственная предрасположенность, регулярный контакт с токсинами и канцерогенами (химические вещества, курение, алкоголь и т.п.), вирусы, бактерии (например, герпеса, гепатита, Эпштейн-Барра, хеликобактер пилори и т.п.), аутоиммунные и иммунодефицитные состояния (ВИЧ, тиреотоксикоз, рассеянный склероз, сахарный диабет I типа и т.д.).



А "спусковым крючком" для развития заболевания очень часто служат стрессовые ситуации.

Слышен звон – а где он?

У Ирины (54 года) первыми "звоночками" стали красноватые уплотнения на голенях обеих ног 1-2 см в диаметре. Примерно через две недели женщина нащупала на шее плотную шишку около сантиметра. Тогда же появился дискомфорт в грудной клетке, было сложно дышать лежа на правом боку.

"Первая мысль: межреберная невралгия", – призналась Ирина. Терапевт предположил варикоз и направил к сосудистому хирургу. Лечение не помогло, и женщину направили сначала к дерматологу, а потом и к инфекционисту – к тому времени появилось еще несколько шишек на шее и ключице.

Дополнительные обследования показали большое количество увеличенных узлов в брюшной полости, а КТ – в грудной клетке. С момента появления симптомов до постановки диагноза прошло более пяти месяцев и все это время окружающие говорили, что Ирина не выглядит как человек, у которого можно заподозрить рак.

Мораль: распознавание лимфомы на ранних стадиях, – это, скорее, исключение из правил. Чаще всего ее путают с другими болезнями, проводя бесполезное лечение псевдопатологий.

С какими болезнями можно спутать лимфому и что делать?

– Затяжная простуда (кашель, температура 37,0-37,5 градуса по вечерам, увеличение шейных лимфоузлов и миндалин, "простуда" на губах);

– межреберная невралгия (стеснение в груди, затрудненное дыхание при определенном положении тела);

– гипертириоз, или избыточная функция щитовидной железы (ощущение жара, потливость; вот только при лимфоме человек потеет в основном ночью, да так сильно, что приходится менять постельное белье, словно водой облили);

– кожные заболевания (сыпь, бляшки, папулы, сопровождающиеся сильным зудом);

– расстройства пищеварения (при поражении лимфатической ткани, расположенной в брюшной полости, – боли в животе, диарея или запор, чувство тошноты, ухудшение аппетита, быстрое ложное насыщение пищей);

– патологии сердца, почек и печени (отеки).

"Если симптомы не проходят и не уменьшаются спустя 10–15 дней после лечения антибиотиками и противовирусными препаратами, нужно проводить дополнительные обследования. Чтобы исключить лимфому, нужно пройти УЗИ лимфоузлов. При подозрительных изменениях их структуры врач должен назначить биопсию для диагностики опухоли на клеточном уровне", – напоминает Алина Гофман.