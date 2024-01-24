Мужчины в России чаще женщин обращаются за услугами красоты

Самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах

24 января 2024, 16:45, ИА Амител

Мужчина, который ухаживает за собой / Фото: unsplash.com

За первые три недели 2024 года мужчины оказались более активными клиентами в сфере beauty-услуг, чем женщины, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com.

Согласно полученным данным, на маркетплейсе было зарегистрировано 53% заказов на beauty-услуги от мужчин, что превышает количество заказов от женщин.

"Самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48 до 53%", – говорится в исследовании.

Если говорить о всех россиянах, то за первые три недели 2024 года спрос "на красоту и здоровье" вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самый большой спрос – на косметологов, специалистов по эпиляции и мастеров ногтевого сервиса.

Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах – почти в три раза. Однако средний чек на массаж снизился на 26% – до 2240 рублей.

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