Мужчины в России чаще женщин обращаются за услугами красоты
Самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах
24 января 2024, 16:45, ИА Амител
За первые три недели 2024 года мужчины оказались более активными клиентами в сфере beauty-услуг, чем женщины, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com.
Согласно полученным данным, на маркетплейсе было зарегистрировано 53% заказов на beauty-услуги от мужчин, что превышает количество заказов от женщин.
"Самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48 до 53%", – говорится в исследовании.
Если говорить о всех россиянах, то за первые три недели 2024 года спрос "на красоту и здоровье" вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самый большой спрос – на косметологов, специалистов по эпиляции и мастеров ногтевого сервиса.
Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах – почти в три раза. Однако средний чек на массаж снизился на 26% – до 2240 рублей.
Ранее стилист Влад Лисовец назвал наращенные ресницы у женщин признаком провинциалки.
17:01:48 24-01-2024
у меня в офисе, при входе висит большое зеркало, и почти каждый входящий мужчина первым делом подходит к нему, а женщины- одна из десяти) такие дела.
17:11:22 24-01-2024
Элен без ребят (17:01:48 24-01-2024) у меня в офисе, при входе висит большое зеркало, и почти каж... У каждой женщины наверняка зеркальце в сумочке или в столе. Только и всего
18:45:36 24-01-2024
Элен без ребят (17:01:48 24-01-2024) у меня в офисе, при входе висит большое зеркало, и почти каж... Видать такие женщины, что без слез на себя в зеркало не взглянут.
08:14:30 25-01-2024
Элен без ребят (17:01:48 24-01-2024) у меня в офисе, при входе висит большое зеркало, и почти каж... А ты только и делаешь, что за всеми следишь? За что тебе деньги платят, бездельница? Надо бы твоего работадателя проверить хорошенько.
17:25:35 24-01-2024
Эти точно мужчины?
22:01:30 24-01-2024
Гость (17:25:35 24-01-2024) Эти точно мужчины?... Вы моетесь? Я почистил зубы на ночь, гигиенической помадой намазал губы, кремом лицо и руки на ночь намазал. Это плохо?
06:34:57 25-01-2024
Гость (17:25:35 24-01-2024) Эти точно мужчины?... А ты угрюм, волосат и вонюч?
11:19:17 25-01-2024
Молодцы, так держать, хорошо следить за собой