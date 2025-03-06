Мужчины также поделились, какие презенты вручат женщинам

06 марта 2025, 17:00, ИА Амител

В преддверии Международного женского дня amic.ru узнал, что ожидают от этого праздника девушки (и что на самом деле им подарят мужчины).

Так, среди желаемых подарков на 8 Марта респондентки назвали цветы, айфон, ужин и уходовую косметику. А кому-то и вовсе хватит сна и внимания.

Мужчины же признались, что планируют дарить цветы, открытки, сертификат для боулинга. При этом, по мнению некоторых опрошенных, "главное, чтобы подарок был" и чтобы он дарил эмоции.

Ранее рассказали, сколько барнаульцев планируют потратиться на подарки к 8 Марта. Оказалось, что делать это будут больше половины жителей.