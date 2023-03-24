Жительницы Барнаула рассказали, нужен ли им декрет в начале беременности

Ранее беременных предложили отправлять в декрет в первом триместре

24 марта 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле более половины женщин сами хотят решать, нужен ли им декрет в первом триместре беременности, сообщает SuperJob.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности.

Как оказалось, данную инициативу положительно оценили лишь четверть опрошенных женщин.

"26% жительниц поддерживают идею предоставления декретного отпуска в первый триместр беременности. 55% считают, что решение – брать отпуск или продолжать работать – должна принимать сама женщина. 10% считают, что отпуск в начале беременности не нужен", – выяснили социологи.

Опрос проведён с 17 по 21 марта 2023 года среди представительниц экономически активного населения из Барнаула, имеющих детей.