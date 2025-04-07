Жителя Алтая осудили за комментарий к новости о митинге в поддержку Фургала
Подсудимый призвал "совершить враждебные действия" в отношении правоохранителей
07 апреля 2025, 21:00, ИА Амител
В Алтайском крае суд вынес приговор жителю Зонального района, который разместил в соцсети комментарий с призывом к насильственным действиям. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Летом 2020 года в паблике "Топор – горячие новости" во "ВКонтакте" опубликовали пост о задержании граждан, вышедших на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
"[Подсудимый] разместил комментарий, содержащий высказывание о побуждении совершить враждебные (насильственные действия) в отношении сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
В суде "оппозиционер" полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке.
Мужчину осудили к лишению свободы на два года. После наказание заменили принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Подсудимого также на два года лишили права "заниматься деятельностью, связанной с размещением публичных комментариев и иных материалов" в интернете.
Ранее житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией.
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