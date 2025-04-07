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Жителя Алтая осудили за комментарий к новости о митинге в поддержку Фургала

Подсудимый призвал "совершить враждебные действия" в отношении правоохранителей

07 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

В Алтайском крае суд вынес приговор жителю Зонального района, который разместил в соцсети комментарий с призывом к насильственным действиям. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Летом 2020 года в паблике "Топор – горячие новости" во "ВКонтакте" опубликовали пост о задержании граждан, вышедших на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"[Подсудимый] разместил комментарий, содержащий высказывание о побуждении совершить враждебные (насильственные действия) в отношении сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В суде "оппозиционер" полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке.

Мужчину осудили к лишению свободы на два года. После наказание заменили принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Подсудимого также на два года лишили права "заниматься деятельностью, связанной с размещением публичных комментариев и иных материалов" в интернете.

Ранее житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией.

Алтайский край суд

Комментарии 7

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Гость

21:15:44 07-04-2025

Гласность? Не. Не слышали.

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Константин

17:30:21 08-04-2025

Гость (21:15:44 07-04-2025) Гласность? Не. Не слышали.... Плюрализм и гласность вы имели ввиду

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Гость

22:32:19 07-04-2025

Жизнь то налаживается

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Гость

07:03:02 08-04-2025

Все посмотрели свои истории за 2020 год?

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Sic semper tyrannis

09:06:18 08-04-2025

Когда уже конституцию запретят за экстремизм и дискредитацию?

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Гость

10:22:53 08-04-2025

Скоро издадут закон запретить мыслить про себя.

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Гость

12:45:35 08-04-2025

Летом 2020 года --- долго расследовали, наверное запутанное дело

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