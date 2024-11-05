Систему выявления экстремистов в интернете разработали в России

Она работает на основе анализа постов, профилей, групп, лайков и комментариев

05 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/671312

Пермский государственный национальный исследовательский университет представил математические модели, выявляющие экстремистскую идеологию в социальных сетях. Об этом сообщают "Известия".

Доцент Андрей Рабчевский создал специальный датасет для идентификации распространителей экстремистского контента. Поисковая система, разработанная на основе системы "Сеус", стала победителем конкурса Академии МВД России. Модели универсальны и могут выявлять опасных пользователей в разных областях, включая экстремизм, терроризм и нападения на школы.

Система работает на основе анализа постов, профилей, групп, лайков и комментариев, используя ключевые слова для каждого деструктивного направления. Она уже применяется в половине территориальных управлений МВД РФ и помогла предотвратить множество преступлений, включая расстрелы в школах.

Система автоматически выявляет вовлеченных пользователей, их роли и опасность, помогая МВД и ФСБ в борьбе с экстремизмом. Автоматизация процесса с использованием искусственного интеллекта ускоряет выявление экстремизма в соцсетях.