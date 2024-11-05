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Систему выявления экстремистов в интернете разработали в России

Она работает на основе анализа постов, профилей, групп, лайков и комментариев

05 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/671312
Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/671312

Пермский государственный национальный исследовательский университет представил математические модели, выявляющие экстремистскую идеологию в социальных сетях. Об этом сообщают "Известия".

Доцент Андрей Рабчевский создал специальный датасет для идентификации распространителей экстремистского контента. Поисковая система, разработанная на основе системы "Сеус", стала победителем конкурса Академии МВД России. Модели универсальны и могут выявлять опасных пользователей в разных областях, включая экстремизм, терроризм и нападения на школы.

Система работает на основе анализа постов, профилей, групп, лайков и комментариев, используя ключевые слова для каждого деструктивного направления. Она уже применяется в половине территориальных управлений МВД РФ и помогла предотвратить множество преступлений, включая расстрелы в школах.

Система автоматически выявляет вовлеченных пользователей, их роли и опасность, помогая МВД и ФСБ в борьбе с экстремизмом. Автоматизация процесса с использованием искусственного интеллекта ускоряет выявление экстремизма в соцсетях.

интернет

Комментарии 9

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Гость

19:14:36 05-11-2024

Зачем про это публикуют? Пусть это было бы секретное оружие МВД. А теперь потенциальные преступники предупреждены, кто об этом раньше всерьёз не задумывался.

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Гость

19:52:17 05-11-2024

Всё, прощай майор-читальщик !

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Musik

21:47:19 05-11-2024

Гость (19:52:17 05-11-2024) Всё, прощай майор-читальщик !... Прощай половина здешних комментаторов...

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Гость

12:03:47 06-11-2024

Musik (21:47:19 05-11-2024) Прощай половина здешних комментаторов... ... Или некто Мусик будет орать "а меня-то за что", и это совсем не фантастический вариант.

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Гость

08:29:14 06-11-2024

Разведка скоро перейдёт на новый уровень. Так то лет 50 назад уже надо было выявлять.

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гость

09:20:23 06-11-2024

давно пора удалиться из вк

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Гость

10:53:40 06-11-2024

Система понимает другие языки кроме русского?

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Гость

12:06:42 06-11-2024

Гость (10:53:40 06-11-2024) Система понимает другие языки кроме русского?... Система, созданная неким дОцентом непонятно как? Подозреваю, она и русский будет считывать через раз. Очень хочется увидеть результаты ее применения. Сдается мне, они окажутся совсем не теми, которые от нее ожидают.

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Гость

18:24:09 06-11-2024

Это новый анекдот?

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