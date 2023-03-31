Жителя Алтая осудили за случайное убийство пенсионерки железной дверью

Мужчина полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности

31 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили мужчину, который нечаянно убил входившую в подъезд женщину, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл в Алейске в июле 2022 года. Мужчина выходил из дома со строительным мусором и с такой силой открыл дверь, что сбил с ног 71-летнюю женщину. Пенсионерка упала на асфальт и ударилась головой. Она скончалась в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

"48-летний мужчина полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности", – отметили в ведомстве.

Суд назначил жителю Алейска наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также взыскал 500 тысяч рублей в пользу дочери погибшей.