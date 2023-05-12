Жителя Алтайского края осудят за убийство брата, совершенное в 1995 году

Поводом для совершения преступления стали оскорбления в адрес жены преступника

12 мая 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом за убийство брата, совершённое в 1995 году. Об этом сообщили в региональном СК.

Осенью 1995 года в одном из сёл Первомайского района обнаружили тело парня с ножевым ранением. Задержанный – родной брат убитого – заявил, что поводом стали оскорбления со стороны родственника в адрес его жены.