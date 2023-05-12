Жителя Алтайского края осудят за убийство брата, совершенное в 1995 году
Поводом для совершения преступления стали оскорбления в адрес жены преступника
12 мая 2023, 17:32, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом за убийство брата, совершённое в 1995 году. Об этом сообщили в региональном СК.
Осенью 1995 года в одном из сёл Первомайского района обнаружили тело парня с ножевым ранением. Задержанный – родной брат убитого – заявил, что поводом стали оскорбления со стороны родственника в адрес его жены.
"И лишь спустя более 27 лет следователи СК после тщательного изучения материалов уголовного дела в рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет установили дополнительных свидетелей, показания которых позволили возобновить расследование и предъявить злоумышленнику обвинение в убийстве", – отметили в пресс-службе СК.
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