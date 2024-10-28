Жителя Барнаула задержали за хранение растительных наркотиков

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

28 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Правоохранители задержали 29-летнего барнаульца, который занимался незаконным сбором и хранением дикорастущей конопли. Об этом сообщает ЛУ МВД по Алтайскому краю.

Транспортные полицейские изъяли у задержанного марихуану общей массой почти 450 граммов.

По месту жительства злоумышленника также обнаружили вещества растительного происхождения и гашишное масло общей массой более 10 граммов.

Фигуранта обвиняют в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств, совершенных в значительном и крупном размерах. Максимальное наказание за этот вид преступления – лишение свободы на срок десяти лет.