Российского гражданства будут лишать за дискредитацию армии

19 апреля 2023, 13:10, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Госдума на пленарном заседании приняла поправки в законодательство, расширяющие список оснований, при которых могут лишить ранее приобретённого российского гражданства. Среди них – экстремизм и дискредитация Вооружённых сил.

Почему и за что ещё, согласно поправкам, смогут отбирать гражданство РФ – читайте на amic.ru.

1 Как можно получить российское гражданство? Согласно статье 11 Федерального закона "О гражданстве", получить российское гражданство можно: по рождению;

по общему порядку. Это возможно, если человек имеет законный источник средств к существованию, владеет русским языком, соблюдает Конституцию и законодательство РФ;

в упрощённом порядке. К примеру, если хотя бы у одного из ваших родителей есть российское гражданство и он проживает на территории России, или если вы имели гражданство СССР, проживали в государстве, входившем в состав СССР, и не получили гражданства этого государства. Полный список категорий, которые могут получить гражданство РФ в упрощённом порядке, можно посмотреть по ссылке.

в результате восстановления гражданства России.

2 За что российского гражданства могли лишить до принятия поправок? До принятия поправок российского гражданства могли лишить за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками и подделку документов и по добровольному желанию гражданина. Поправки в законодательство, принятые Госдумой, дополняют этот перечень.

3 За что могут лишить гражданства после принятия поправок в закон За что ещё, согласно поправкам, смогут лишать российского гражданства? Согласно поправкам, лишать российского гражданства смогут за: совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;

публичные призывы к нарушению территориальной целостности;

публичные призывы к экстремизму;

вооружённый мятеж;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (НПО);

дискредитацию российской армии.

4 Сколько человек могут лишиться гражданства в связи с поправками в законодательство? Паспортов РФ на этом основании может лишиться довольно большое количество россиян, утверждает "Московский комсомолец" Количество ежегодно осуждаемых по некоторым из включённых в перечень статей УК довольно большое, пишет издание. Например, статья 228, карающая за незаконное приобретение, хранение наркотических веществ без цели сбыта: по данным Судебного департамента ВС, по тем её частям, что включены в перечень, в 2022 году в России осудили более 22 тысяч человек. Какая часть из них приобрела гражданство РФ – неизвестно. При этом всего с 1992 года гражданство РФ приобрели около полутора десятков миллионов человек.

5 Почему за дискредитацию армии хотят лишать приобретённого гражданства? Лишать приобретённого гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию армии, хотят в целях защиты интересов России и её граждан, а также поддержания международного мира и безопасности. Об этом пишет "Интерфакс". "Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, её нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это даёт государству право отменить решение о предоставлении гражданства", – сказал ранее президент Владимир Путин.