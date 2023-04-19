Новые законы Думы. Кого могут лишить гражданства России
Российского гражданства будут лишать за дискредитацию армии
19 апреля 2023, 13:10, Анастасия Бичакова
Госдума на пленарном заседании приняла поправки в законодательство, расширяющие список оснований, при которых могут лишить ранее приобретённого российского гражданства. Среди них – экстремизм и дискредитация Вооружённых сил.
Почему и за что ещё, согласно поправкам, смогут отбирать гражданство РФ – читайте на amic.ru.
Как можно получить российское гражданство?
- по рождению;
- по общему порядку. Это возможно, если человек имеет законный источник средств к существованию, владеет русским языком, соблюдает Конституцию и законодательство РФ;
- в упрощённом порядке. К примеру, если хотя бы у одного из ваших родителей есть российское гражданство и он проживает на территории России, или если вы имели гражданство СССР, проживали в государстве, входившем в состав СССР, и не получили гражданства этого государства. Полный список категорий, которые могут получить гражданство РФ в упрощённом порядке, можно посмотреть по ссылке.
- в результате восстановления гражданства России.
За что российского гражданства могли лишить до принятия поправок?
До принятия поправок российского гражданства могли лишить за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками и подделку документов и по добровольному желанию гражданина.
Поправки в законодательство, принятые Госдумой, дополняют этот перечень.
За что могут лишить гражданства после принятия поправок в закон
За что ещё, согласно поправкам, смогут лишать российского гражданства?
Согласно поправкам, лишать российского гражданства смогут за:
- совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;
- публичные призывы к нарушению территориальной целостности;
- публичные призывы к экстремизму;
- вооружённый мятеж;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (НПО);
- дискредитацию российской армии.
Сколько человек могут лишиться гражданства в связи с поправками в законодательство?
Почему за дискредитацию армии хотят лишать приобретённого гражданства?
Лишать приобретённого гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию армии, хотят в целях защиты интересов России и её граждан, а также поддержания международного мира и безопасности. Об этом пишет "Интерфакс".
"Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, её нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это даёт государству право отменить решение о предоставлении гражданства", – сказал ранее президент Владимир Путин.
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