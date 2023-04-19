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Новые законы Думы. Кого могут лишить гражданства России

Российского гражданства будут лишать за дискредитацию армии

19 апреля 2023, 13:10, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума на пленарном заседании приняла поправки в законодательство, расширяющие список оснований, при которых могут лишить ранее приобретённого российского гражданства. Среди них – экстремизм и дискредитация Вооружённых сил.

Почему и за что ещё, согласно поправкам, смогут отбирать гражданство РФ – читайте на amic.ru.

1

Как можно получить российское гражданство?

Согласно статье 11 Федерального закона "О гражданстве", получить российское гражданство можно:
  • по рождению;
  • по общему порядку. Это возможно, если человек имеет законный источник средств к существованию, владеет русским языком, соблюдает Конституцию и законодательство РФ;
  • в упрощённом порядке. К примеру, если хотя бы у одного из ваших родителей есть российское гражданство и он проживает на территории России, или если вы имели гражданство СССР, проживали в государстве, входившем в состав СССР, и не получили гражданства этого государства. Полный список категорий, которые могут получить гражданство РФ в упрощённом порядке, можно посмотреть по ссылке.
  • в результате восстановления гражданства России.
2

За что российского гражданства могли лишить до принятия поправок?

До принятия поправок российского гражданства могли лишить за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками и подделку документов и по добровольному желанию гражданина.

Поправки в законодательство, принятые Госдумой, дополняют этот перечень.

3

За что могут лишить гражданства после принятия поправок в закон

За что ещё, согласно поправкам, смогут лишать российского гражданства?

Согласно поправкам, лишать российского гражданства смогут за:

  • совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;
  • публичные призывы к нарушению территориальной целостности;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • вооружённый мятеж;
  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
  • участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (НПО);
  • дискредитацию российской армии.
4

Сколько человек могут лишиться гражданства в связи с поправками в законодательство?

Паспортов РФ на этом основании может лишиться довольно большое количество россиян, утверждает "Московский комсомолец".
Количество ежегодно осуждаемых по некоторым из включённых в перечень статей УК довольно большое, пишет издание. Например, статья 228, карающая за незаконное приобретение, хранение наркотических веществ без цели сбыта: по данным Судебного департамента ВС, по тем её частям, что включены в перечень, в 2022 году в России осудили более 22 тысяч человек. Какая часть из них приобрела гражданство РФ – неизвестно.
При этом всего с 1992 года гражданство РФ приобрели около полутора десятков миллионов человек.
5

Почему за дискредитацию армии хотят лишать приобретённого гражданства?

Лишать приобретённого гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию армии, хотят в целях защиты интересов России и её граждан, а также поддержания международного мира и безопасности. Об этом пишет "Интерфакс".

"Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, её нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это даёт государству право отменить решение о предоставлении гражданства", – сказал ранее президент Владимир Путин.

6

Можно ли получить российское гражданство заново?

Да, можно. Тем, чьё гражданство прекращено по заключению ФСБ, позволят вновь просить паспорт РФ через три года. Если гражданство прекращено за подделку документов или предоставление ложных сведений – через год.
Фото: amic.ru

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