На Алтае гражданину Таджикистана предъявили обвинение в финансировании терроризма
Сейчас молодой человек находится под стражей
10 октября 2024, 10:42, ИА Амител
Задержанный / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
В Алтайском крае 19-летнему гражданину Республики Таджикистан предъявили обвинение в финансировании терроризма на сумму 10 тысяч рублей, сообщает региональный СК.
"В марте 2024 года на территории края обвиняемый посредством приложения популярного мессенджера вступил в контакт со своим соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации", – рассказали в ведомстве.
После непродолжительного общения молодой человек перевел деньги на нужды террористов. Сейчас он находится под стражей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
12:48:54 10-10-2024
Может сразу к стенке. Дешевле обойдётся.
13:15:17 10-10-2024
надо для страховки всех родных и друзей отправить на родину , они явно поддерживают своего соплеменника , и могут в любой момент выкинуть какой нибудь сюрприз , вряд ли у них с 90-х поменялось к нам отношение .
15:13:59 10-10-2024
иван (13:15:17 10-10-2024) надо для страховки всех родных и друзей отправить на родину ... поменялось или нет- не важно. просто отправить родных и все.
15:28:15 10-10-2024
Если в транспорте вижу таких то стараюсь не смотреть и побыстрее выйти. Не доведет до добра эта дружба. Сколько надо чтобы они террактов сделали?