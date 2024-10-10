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На Алтае гражданину Таджикистана предъявили обвинение в финансировании терроризма

Сейчас молодой человек находится под стражей

10 октября 2024, 10:42, ИА Амител

Задержанный / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Задержанный / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 19-летнему гражданину Республики Таджикистан предъявили обвинение в финансировании терроризма на сумму 10 тысяч рублей, сообщает региональный СК.

"В марте 2024 года на территории края обвиняемый посредством приложения популярного мессенджера вступил в контакт со своим соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации", – рассказали в ведомстве.

После непродолжительного общения молодой человек перевел деньги на нужды террористов. Сейчас он находится под стражей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайский край Терроризм

Комментарии 4

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Гость 1

12:48:54 10-10-2024

Может сразу к стенке. Дешевле обойдётся.

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иван

13:15:17 10-10-2024

надо для страховки всех родных и друзей отправить на родину , они явно поддерживают своего соплеменника , и могут в любой момент выкинуть какой нибудь сюрприз , вряд ли у них с 90-х поменялось к нам отношение .

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Элен без ребят

15:13:59 10-10-2024

иван (13:15:17 10-10-2024) надо для страховки всех родных и друзей отправить на родину ... поменялось или нет- не важно. просто отправить родных и все.

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гость

15:28:15 10-10-2024

Если в транспорте вижу таких то стараюсь не смотреть и побыстрее выйти. Не доведет до добра эта дружба. Сколько надо чтобы они террактов сделали?

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