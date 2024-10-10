На Алтае гражданину Таджикистана предъявили обвинение в финансировании терроризма

Сейчас молодой человек находится под стражей

10 октября 2024, 10:42, ИА Амител

Задержанный / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 19-летнему гражданину Республики Таджикистан предъявили обвинение в финансировании терроризма на сумму 10 тысяч рублей, сообщает региональный СК.

"В марте 2024 года на территории края обвиняемый посредством приложения популярного мессенджера вступил в контакт со своим соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации", – рассказали в ведомстве.

После непродолжительного общения молодой человек перевел деньги на нужды террористов. Сейчас он находится под стражей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.