Жителя Тюмени, который выиграл миллиард рублей в лотерее, нашли
Сейчас он завершает процесс оформления формальностей
15 января 2024, 18:55, ИА Амител
Участник из Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото", уже обратился за выигрышем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".
Как рассказали в компании, лотерейный миллиардер уже обратился в центр в Москве для получения выигрыша. Сейчас он завершает процесс оформления формальностей.
Кроме того, за выигрышами в миллион также уже обратились четверть участников – 22 из 87 победителей. Среди них жители Москвы, Московской области, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской областей и других регионов.
Всех участников новогоднего тиража призвали проверить билеты. Общий срок обращения победителей за выигрышами составляет около 3,5 года с даты проведения тиража – после этого невостребованные деньги передают в российский бюджет.
19:42:45 15-01-2024
Знаете, а мы вам верим...
20:28:15 15-01-2024
Хорошая попытка, Русское лото. Но нет!
22:23:41 15-01-2024
да неее... было такое в прямом эфире говорили что билет купленный в тюмени выиграл... я смотрел тот эфир. из пяти билетов выиграл 170 руб. :-)
23:17:12 15-01-2024
Заголовок, как будто его нашли нехорошие люди.
00:52:06 16-01-2024
Такие деньги редко приносят, если вообще приносят счастье, стабильное здоровье и долголетие. Люди, находясь в кредитной кабале и испытывая постоянную нужду, не в состоянии радоваться за кого-то. Обида, злоба, зависть - чувства, которые испытывают большинство из нас сейчас. Надеюсь, человек заслуживает эти деньги и правильно распорядился ими. Я мечтаю хотя бы два миллиона выиграть, чтобы поставить себе ендопротезы. Удачи тебе, Человек!!! От души.
12:57:16 16-01-2024
Надо в таком случае в случае выигрыша крупняка, ехать в столото и снимать на скрытую камеру, чтобы в случае обмана рассказать и показать людям правду, а раз таких видео нет, то лото не обманывает. С другой стороны они должны боятся что их заснимут.
15:19:18 16-01-2024
Врут,как дышат. Лохотрон.
21:57:55 17-01-2024
И кто нибудь в это верит? Сколько знакомых, друзей играет. .. и выигрывают по 150 рублей иногда...
22:25:44 18-01-2024
Если этот миллиард выиграли бы тысячу человек,то столько людей были бы счастливы