Жителя Заринска отправили под стражу за ДТП в котором погибли двое детей

Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, что привело к трагедии

31 августа 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

43-летний житель Заринска предстал перед судом за пьяную поездку, которая привела к гибели двух детей и одного взрослого. Об этом сообщили в региональном СК.

Авария произошла 16 июня 2023 года. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим девятилетним ребенком погибли на месте.

По ходатайствую следователя водителя отправили под стражу. Вердикт по делу суду только предстоит вынести.