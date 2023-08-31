Жителя Заринска отправили под стражу за ДТП в котором погибли двое детей
Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, что привело к трагедии
31 августа 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
43-летний житель Заринска предстал перед судом за пьяную поездку, которая привела к гибели двух детей и одного взрослого. Об этом сообщили в региональном СК.
Авария произошла 16 июня 2023 года. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим девятилетним ребенком погибли на месте.
По ходатайствую следователя водителя отправили под стражу. Вердикт по делу суду только предстоит вынести.
10:57:41 31-08-2023
Тяжело с этим жить человеку будет, если, конечно, Человек!!