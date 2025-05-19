В крае в мае открыто более 700 вакансий с подработкой

19 мая 2025, 16:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Алтайском крае проще всего трудоустроиться курьером, но возможность найти подработку есть и у высококвалифицированных специалистов, сообщает hh.ru.

"В мае работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, подходящей для подработки. В том числе это работа по выходным, по вечерам и в любое свободное время. 79% таких вакансий не требуют опыта работы", – говорится в исследовании.

Проще всего найти подработку в качестве курьера: это 12% от всех вакансий, подходящих для таких целей. 9% вакансий приходится на позиции продавцов-кассиров и продавцов-консультантов, 7% – на агентов по недвижимости.

Нестандартные варианты подработки в Алтайском крае: