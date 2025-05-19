Жителям Алтая назвали нестандартные варианты подработки за большие деньги
В крае в мае открыто более 700 вакансий с подработкой
19 мая 2025, 16:15, ИА Амител
В Алтайском крае проще всего трудоустроиться курьером, но возможность найти подработку есть и у высококвалифицированных специалистов, сообщает hh.ru.
"В мае работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, подходящей для подработки. В том числе это работа по выходным, по вечерам и в любое свободное время. 79% таких вакансий не требуют опыта работы", – говорится в исследовании.
Проще всего найти подработку в качестве курьера: это 12% от всех вакансий, подходящих для таких целей. 9% вакансий приходится на позиции продавцов-кассиров и продавцов-консультантов, 7% – на агентов по недвижимости.
Нестандартные варианты подработки в Алтайском крае:
- доставщик добрых подарков – до 269 545 рублей за месяц (до вычета налогов);
- стоматолог-ортопед – от 200 000 рублей за месяц (на руки);
- установщик межкомнатных дверей – от 180 000 до 250 000 рублей за месяц (на руки);
- монтажник теплиц – от 120 000 до 180 000 рублей за месяц (на руки);
- специалист по установке сервисов – от 80 000 до 110 000 рублей за месяц (на руки).
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