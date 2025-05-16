На Алтае ищут рабочего для покраски и переворачивания сыра. Топ необычных вакансий

В список попали специалисты с заработком от 30 тысяч рублей

16 мая 2025, 10:15, ИА Амител

Покраска сыра / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в мае 2025 года для соискателей из Алтайского края назвали специалисты hh.ru. В топ попали рабочий по уходу за сыром, мараловод, тестовод, биолог и сотрудник на производство дайсов.

"В производственный холдинг требуется рабочий по уходу за сыром. Основные задачи – переворачивание, покраска, парафинирование и подработка сыра. Зарплата – от 50 000 до 70 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется, основное условие – ответственность. Сотрудникам предоставляется питание и социальный пакет", – говорится в объявлении.

В маральник на Алтае ищут животновода для ухода за маралами. Оплата – 250 рублей в час. Для кандидатов из других городов предусмотрено бесплатное проживание на территории комплекса. Навык верховой езды обязателен, а опыт работы в сфере мараловодства будет преимуществом.

Требуются сотрудники на производство дайсов (игральных костей) и миниатюр для настольных игр. Зарплата – от 30 000 до 40 000 рублей на руки, в первый месяц предполагается частичная занятость. От кандидата ожидается усидчивость, аккуратность, хорошая мелкая моторика. Вакансия доступна для соискателей без опыта.

Комбинат хлебобулочных изделий набирает тестоводов. В обязанности входит работа по производственным рецептурам, закладка ингредиентов и замес теста. Зарплата – от 50 000 рублей на руки, график сменный. Опыт работы не требуется.

Центр гигиены и эпидемиологии в поисках биолога. В обязанности входит первичный посев материала, агглютинация, подготовка питательных сред, красок, реактивов и дезинфицирующих растворов, а также проведение клинических и санитарно-гигиенических исследований. Зарплата – от 60 000 рублей до вычета налогов. Необходимо иметь высшее профессиональное образование по специальности и допуск к работе в области клинической лабораторной диагностики.

Также в Алтайском крае открыты вакансии сортировщика на яйцесклад, мастера по ремонту электросамокатов и инструктора по лечебной физкультуре.