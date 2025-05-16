На Алтае ищут рабочего для покраски и переворачивания сыра. Топ необычных вакансий
В список попали специалисты с заработком от 30 тысяч рублей
16 мая 2025, 10:15, ИА Амител
Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в мае 2025 года для соискателей из Алтайского края назвали специалисты hh.ru. В топ попали рабочий по уходу за сыром, мараловод, тестовод, биолог и сотрудник на производство дайсов.
"В производственный холдинг требуется рабочий по уходу за сыром. Основные задачи – переворачивание, покраска, парафинирование и подработка сыра. Зарплата – от 50 000 до 70 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется, основное условие – ответственность. Сотрудникам предоставляется питание и социальный пакет", – говорится в объявлении.
В маральник на Алтае ищут животновода для ухода за маралами. Оплата – 250 рублей в час. Для кандидатов из других городов предусмотрено бесплатное проживание на территории комплекса. Навык верховой езды обязателен, а опыт работы в сфере мараловодства будет преимуществом.
Требуются сотрудники на производство дайсов (игральных костей) и миниатюр для настольных игр. Зарплата – от 30 000 до 40 000 рублей на руки, в первый месяц предполагается частичная занятость. От кандидата ожидается усидчивость, аккуратность, хорошая мелкая моторика. Вакансия доступна для соискателей без опыта.
Комбинат хлебобулочных изделий набирает тестоводов. В обязанности входит работа по производственным рецептурам, закладка ингредиентов и замес теста. Зарплата – от 50 000 рублей на руки, график сменный. Опыт работы не требуется.
Центр гигиены и эпидемиологии в поисках биолога. В обязанности входит первичный посев материала, агглютинация, подготовка питательных сред, красок, реактивов и дезинфицирующих растворов, а также проведение клинических и санитарно-гигиенических исследований. Зарплата – от 60 000 рублей до вычета налогов. Необходимо иметь высшее профессиональное образование по специальности и допуск к работе в области клинической лабораторной диагностики.
Также в Алтайском крае открыты вакансии сортировщика на яйцесклад, мастера по ремонту электросамокатов и инструктора по лечебной физкультуре.
10:18:43 16-05-2025
Покраска сыра?! Нормально так, не стесняясь сырок производят😃
10:20:44 16-05-2025
зачем сыр красить?
10:26:13 16-05-2025
а? (10:20:44 16-05-2025) зачем сыр красить?... с сыром как с женщинами.
взглянешь на ненакрашенную - ужас страшный.
а накрасится - и ничё так.
12:21:04 16-05-2025
Musik (10:26:13 16-05-2025) с сыром как с женщинами.взглянешь на ненакрашенную - ужа... Слово сыр мужского рода. Причем здесь женщины? Мужики тоже ходят все страшные. Умоются, побреются вроде чуть чуть на человека похож.
13:56:38 16-05-2025
Гость (12:21:04 16-05-2025) Слово сыр мужского рода. Причем здесь женщины? Мужики тоже х... некоторые женщины тоже мужского рода.
ничё, накрасятся - и только в путь.
10:30:18 16-05-2025
а? (10:20:44 16-05-2025) зачем сыр красить?... Чтобы был хотя бы красивый.
11:00:17 16-05-2025
а? (10:20:44 16-05-2025) зачем сыр красить?... Капитализм! Прибыль, дешевле красить.. для естественного цвета требуется творог настоящий, правильной жирности плюс время для созревания т.д. (не простой техпроцесс). Задача рыночной экономики - другая.
11:01:53 16-05-2025
а? (10:20:44 16-05-2025) зачем сыр красить?... Такая же история со многими продуктами..
14:24:36 16-05-2025
Скорее всего "красить" маслом или парафином сверху от наружной плесени... И переворачивать его периодически нужно, что бы вызревал равномернее...
В общем там схема интересная! Весь день на ногах и ворочить головки сыра, занятие не для слабонервных...! В холоде, в сырости...
21:31:43 16-05-2025
Гость (14:24:36 16-05-2025) Скорее всего "красить" маслом или парафином сверху от наружн... Да, гинекологам условия лучше.