Самый лучший способ найти работу назвали жителям Алтая
Среднее время поиска работы в регионе – почти полгода
28 ноября 2024, 12:42, ИА Амител
Алтайкрайстат опубликовал данные о занятости и безработице в Алтайском крае в III квартале 2024 года. По этой информации, в регионе трудоустроены 1,15 млн жителей, или 54% от общей численности населения края.
"Не имели работы или доходного занятия, но активно искали 38,4 тыс. человек (они классифицируются как безработные)", – отметили в ведомстве.
Уровень безработицы в III квартале 2024 года составил 3,3% (в соответствующем периоде 2023 года также было 3,3%). Средний возраст безработного – 36,9 года, среднее время поиска работы – 5,7 месяца.
"Наиболее предпочтительным способом при поиске работы являлось обращение к друзьям, родственникам, знакомым – его использовали 71% безработных. 25% безработных обратились в государственные органы службы занятости населения", – рассказали в Алтайкрайстате.
13:10:42 28-11-2024
Насчет работы сколько угодно, а вот насчет заработков глухо.
10:54:35 01-12-2024
Платят мало, кидают, зарплаты чёрные(в конверте) либо заставляют оформлять само занятость. Пример БЗВС