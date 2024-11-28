Среднее время поиска работы в регионе – почти полгода

28 ноября 2024, 12:42, ИА Амител

Безработный / Фото: unsplash.com / Borna Hržina

Алтайкрайстат опубликовал данные о занятости и безработице в Алтайском крае в III квартале 2024 года. По этой информации, в регионе трудоустроены 1,15 млн жителей, или 54% от общей численности населения края.

"Не имели работы или доходного занятия, но активно искали 38,4 тыс. человек (они классифицируются как безработные)", – отметили в ведомстве.

Уровень безработицы в III квартале 2024 года составил 3,3% (в соответствующем периоде 2023 года также было 3,3%). Средний возраст безработного – 36,9 года, среднее время поиска работы – 5,7 месяца.