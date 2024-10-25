Жителям Алтая предложили приютить собак, которые с легкостью находят наркотики

Собаки все еще полны сил и хорошо воспитаны

25 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Лабрадор-ретривер Леди и немецкая овчарка Боня / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай полицейские провожают на заслуженный отдых своих четвероногих напарников и ищут им новых хозяев, сообщает региональное МВД.

"За годы службы собаки неоднократно помогали находить своим коллегам в погонах взрывчатые вещества и наркотические средства", – рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, лабрадор-ретривер по кличке Поляр Стар Леди (Леди) и немецкая овчарка Аббих Фом Штрассе Бонитта (Боня) все еще полны сил и хорошо воспитаны, поэтому станут верными друзьями и членами семьи.