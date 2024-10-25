НОВОСТИОбщество

Жителям Алтая предложили приютить собак, которые с легкостью находят наркотики

Собаки все еще полны сил и хорошо воспитаны

25 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Лабрадор-ретривер Леди и немецкая овчарка Боня / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай полицейские провожают на заслуженный отдых своих четвероногих напарников и ищут им новых хозяев, сообщает региональное МВД.

"За годы службы собаки неоднократно помогали находить своим коллегам в погонах взрывчатые вещества и наркотические средства", – рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, лабрадор-ретривер по кличке Поляр Стар Леди (Леди) и немецкая овчарка Аббих Фом Штрассе Бонитта (Боня) все еще полны сил и хорошо воспитаны, поэтому станут верными друзьями и членами семьи.

"Перед передачей животных условия дальнейшего содержания будут проверяться", – предупредили потенциальных новых хозяев.

Фото: vk.com/gufsin_novosib

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НОВОСТИПроисшествия

Собаки Республика Алтай полиция

Комментарии 10

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Пузырек

12:24:41 25-10-2024

А домой их приносят?

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Гость

12:49:51 25-10-2024

Наркоманы в очередь выстроятся! Впору аукцион проводить.
Иначе какая польза обычному челу от этих собачьих навыков?

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Гость

14:15:42 25-10-2024

Гость (12:49:51 25-10-2024) Наркоманы в очередь выстроятся! Впору аукцион проводить.... собаки с ума сойдут если с такими жить будут...

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Гость

12:58:15 25-10-2024

Дык они же наркоманы!

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Гость

13:04:34 25-10-2024

То есть мне корейцу не отдадут?..

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Олег

13:06:53 25-10-2024

Это ж мечта наркомана такого песиля забрать) ходить закладки с ним чужие собирать)))

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Гость

13:22:48 25-10-2024

Пенсию они не заработали?

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Гость

17:07:37 25-10-2024

Гость (13:22:48 25-10-2024) Пенсию они не заработали?... Где вы этих сказок начитались? Не было такого никогда.

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Гость

16:20:39 25-10-2024

А что эти собаки не заработали себе на пожизненное дожитие? сколько пользы они принесли государству, а теперь их как и пенсионеров на помойку? Хотя хорошо, хоть предлагают людям забрать, а не усыпят. Сразу вспоминается сцена по заслуженного пса из советского фильма "Ко мне, Мухтар!"

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Гость

01:09:13 26-10-2024

Гость (16:20:39 25-10-2024) А что эти собаки не заработали себе на пожизненное дожитие? ... Нет конечно, иначе не морочились бы с их пристраиванием в добрые руки. Открою секрет - и у лошадок, и у коровок нет пенсии. В хозяйстве так, всё пользу приносит или утилизируется, желательно тоже с выгодой. Сейчас и людей к этому подводят...

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