Половина работающих жителей Алтайского края нуждается в подработке

Этот показатель выше, чем в среднем по стране

08 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что в Алтайском крае 55% работников нуждаются в подработке.

"Для сравнения: в целом по стране подобную необходимость испытывают 45% опрошенных", – говорится в исследовании.

Чаще всего (71%) в дополнительном заработке нуждаются специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и кадры из сферы образования (57%).

11% опрошенных работников в Алтайском крае уже имеют подработку (в среднем по стране – 8%). 26% респондентов заявили, что у них нет такой необходимости (в среднем по стране – 43%).