Половина работающих жителей Алтайского края нуждается в подработке
Этот показатель выше, чем в среднем по стране
08 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что в Алтайском крае 55% работников нуждаются в подработке.
"Для сравнения: в целом по стране подобную необходимость испытывают 45% опрошенных", – говорится в исследовании.
Чаще всего (71%) в дополнительном заработке нуждаются специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и кадры из сферы образования (57%).
11% опрошенных работников в Алтайском крае уже имеют подработку (в среднем по стране – 8%). 26% респондентов заявили, что у них нет такой необходимости (в среднем по стране – 43%).
15:22:31 08-05-2024
Жить стали лучше, веселей, раньше помрем и пенсий не надо платить! Реально 2-3 работы ,иначе ты в нищете и долгах сразу же.
13:11:00 09-05-2024
гость (15:22:31 08-05-2024) Жить стали лучше, веселей, раньше помрем и пенсий не надо пл... С такой зарплатой КАК жить? А с подработкой КОГДА жить? Такая вот, понимаешь загогулина.
15:28:22 08-05-2024
Опять про низкие зарплаты в крае. Только другими словами.
15:33:03 08-05-2024
Гость (15:28:22 08-05-2024) Опять про низкие зарплаты в крае. Только другими словами.... Не низкие а нищие зарплаты
15:42:46 08-05-2024
Посмотрим как выполнят указ Президента о превышении наполненности бюджета не более чем в 2 раза 10 самых "богатых" регионов и 10 самых "бедных". Надо бюджет Алтайского края объединить с бюджетом Москвы - по другому никак.
16:12:13 08-05-2024
Главное вранье - это про половину населения! Не половина, а процентов 80-90!!!
18:21:56 08-05-2024
Алтайский край всегда был по уровню зарплат и уровню жизни в самом конце списка(я не говорю про среднюю зарплату, это обман.,в Бийске да МРОТ не везде получают(киоски СОЮЗ ПЕЧАТЬ 9000 руб.за норму часов),никому и дела нет,зато в среднем по краю 56000р.,сколько можно народ обманывать?
20:48:24 08-05-2024
Гость (18:21:56 08-05-2024) Алтайский край всегда был по уровню зарплат и уровню жизни в... А союзпечать в Бийске градообразующее предприятие? Или 3 киоска? А сколько на олеумном получают? Вот на тэц в Бийске есть неплохие зарплаты и премии. Я всегда за то, что когда человек пишет про нищенскую зарплату, он писал свою должность и цифры + образование и опыт. Тогда это будет +/- правильный срез, а не всё пропало. Вы уж простите, я, конечно, вижу маргиналов, копающихся в баках, но нищеты среди работающих я не наблюдаю.
10:38:24 09-05-2024
Гость (20:48:24 08-05-2024) А союзпечать в Бийске градообразующее предприятие? Или 3 кио... а какая разница сколько этих союзпечатей? Факт наличия низкой зарплаты в этих местах работы уже не указывает на хорошую финансовую остановку. И не надо говорить про градообразующее это предприятие или нет. Кто-то же должен там работать, вопрос только почему за нищенскую зарплату. И заявления такого рода, что никто не мешает искать высокую зарплату, звучат подобно аналогичному заявлению Медведева, что если учителям мало платят, нужно идти в бизнес. И никто не берет в расчёт, что существует большое количество вакансий без которых в обществе не обойтись, но платить там " незачто", как считают некоторые.
22:59:09 08-05-2024
Гость (18:21:56 08-05-2024) Алтайский край всегда был по уровню зарплат и уровню жизни в... Статистика - страшная вещь.
10:17:07 09-05-2024
Много объявлений с указываемой зарплатой не соответствует действительности. Пишут от 50 т.р., когда приходит соискатель объявляют меньший размер, говоря " ну мало ли что там написано".
20:35:27 09-05-2024
Работаю с электриками , ни один не работает на одной работе-две или три у каждого.Подработка в ЖЭУ, ТСЖ и в аварийной службе подрабатывают, по необходимости вызывают их.