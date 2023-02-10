Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования газа
При запахе газа круглосуточно можно позвонить по номерам: 282-004, 8-800-6000-400
10 февраля 2023, 11:55, ИА Амител
Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования бытового газа. Пост об этом опубликовала пресс-служба мэрии Барнаула.
При обращении с газом запрещено:
1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.
2. Проводить самовольную перепланировку помещений, ведущую к нарушению работы внутридомового газового оборудования.
3. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.
4. Допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами.
5. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
6. Пользоваться газовым оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале.
Также отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования проводить нужно ежегодно.
При запахе газа круглосуточно можно позвонить по номерам: 282-004, 8-800-6000-400.
Напомним, что 9 февраля в Новосибирске произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда в пятиэтажном доме. По последним данным, погибли 13 человек.
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