Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования газа

При запахе газа круглосуточно можно позвонить по номерам: 282-004, 8-800-6000-400

10 февраля 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования бытового газа. Пост об этом опубликовала пресс-служба мэрии Барнаула.

При обращении с газом запрещено:

1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.

2. Проводить самовольную перепланировку помещений, ведущую к нарушению работы внутридомового газового оборудования.

3. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

4. Допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами.

5. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

6. Пользоваться газовым оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале.

Также отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования проводить нужно ежегодно.

При запахе газа круглосуточно можно позвонить по номерам: 282-004, 8-800-6000-400.

Напомним, что 9 февраля в Новосибирске произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда в пятиэтажном доме. По последним данным, погибли 13 человек.