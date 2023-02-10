Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в Новосибирске

В ликвидации последствий происшествия участвовали 358 человек

10 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: МЧС

Спасатели завершили разбор завалов дома на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказали в МЧС.

"К ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники", – сказано в сообщении.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда.

13 человек погибли в результате происшествия.