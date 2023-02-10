Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в Новосибирске
В ликвидации последствий происшествия участвовали 358 человек
10 февраля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: МЧС
Спасатели завершили разбор завалов дома на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказали в МЧС.
"К ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники", – сказано в сообщении.
Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда.
13 человек погибли в результате происшествия.
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