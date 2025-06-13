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Жителям Алтайского края напомнили правила безопасности при отдыхе у водоемов

Спасатели рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, следить за детьми и не заплывать далеко

13 июня 2025, 16:10, ИА Амител

Пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спасатели МЧС напомнили жителям Алтайского края, как сделать летний отдых у водоемов безопасным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Выбирать для купания только специально оборудованные места.

Отдыхающим советуют выбирать пляжи, на которых есть спасательные посты. Неорганизованных мест для купания желательно избегать.

  • Следить за детьми.

Оставлять их без присмотра не рекомендуют даже на мелководье. Если дети не умеют плавать, родителям нужно позаботиться о наличии спасательных жилетов. Кроме того, важно объяснить им правила поведения у воды: например, не бегать и не толкаться.

  • Соблюдать правила безопасности на воде.

Спасатели предостерегают отдыхающих от купания в нетрезвом виде. Также жителям Алтайского края рекомендуют не заплывать слишком далеко от берега и следить за течением. Кроме того, специалисты МЧС советуют соблюдать осторожность в местах с резким изменением глубины.

"Напоминаем, что, согласно статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), родители несут ответственность за оставление своих несовершеннолетних детей без присмотра в общественных местах, включая водоемы!" – заключили в ведомстве.

Алтайский край МЧС

Комментарии 4

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Гость

17:14:40 13-06-2025

На муниципальном пляже Барнаула, ни спасателей, ни кабинок для переодевания.
Только водные скутеры по головам гоняют. Ни какого контроля за ними.
А Так-то воздух +30°, вода +23"

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серый

17:27:34 13-06-2025

напоминай сколько хочешь один хрен дибилы лезут в воду !

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Гость

17:29:40 15-06-2025

серый (17:27:34 13-06-2025) напоминай сколько хочешь один хрен дибилы лезут в воду !... я видел семья - родители напились болтают отвернулись - дети лет по 13 - 9 сами себе предоставлены. Уехал - не знаю. мож потонули

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Гость

17:28:48 15-06-2025

на специальных местах?! ага. 1 раздевалка на кв. километр, душевых нет, туалетов нет, грязь, дно грязное, и пр. и пр. Вы перед своими совершенно правильными призывами подготовьте НОРМАЛЬНО пляжи свои, а не призывайте людей лезть в свинарник!! п и прогоните с пляжей этих мотоциклистов, пока они там головы купающимся не поотрубали

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