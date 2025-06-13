Жителям Алтайского края напомнили правила безопасности при отдыхе у водоемов

Спасатели рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, следить за детьми и не заплывать далеко

13 июня 2025, 16:10, ИА Амител

Пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спасатели МЧС напомнили жителям Алтайского края, как сделать летний отдых у водоемов безопасным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выбирать для купания только специально оборудованные места.

Отдыхающим советуют выбирать пляжи, на которых есть спасательные посты. Неорганизованных мест для купания желательно избегать.

Следить за детьми.

Оставлять их без присмотра не рекомендуют даже на мелководье. Если дети не умеют плавать, родителям нужно позаботиться о наличии спасательных жилетов. Кроме того, важно объяснить им правила поведения у воды: например, не бегать и не толкаться.

Соблюдать правила безопасности на воде.

Спасатели предостерегают отдыхающих от купания в нетрезвом виде. Также жителям Алтайского края рекомендуют не заплывать слишком далеко от берега и следить за течением. Кроме того, специалисты МЧС советуют соблюдать осторожность в местах с резким изменением глубины.