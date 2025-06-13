Жителям Алтайского края напомнили правила безопасности при отдыхе у водоемов
Спасатели рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, следить за детьми и не заплывать далеко
13 июня 2025, 16:10, ИА Амител
Спасатели МЧС напомнили жителям Алтайского края, как сделать летний отдых у водоемов безопасным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Выбирать для купания только специально оборудованные места.
Отдыхающим советуют выбирать пляжи, на которых есть спасательные посты. Неорганизованных мест для купания желательно избегать.
- Следить за детьми.
Оставлять их без присмотра не рекомендуют даже на мелководье. Если дети не умеют плавать, родителям нужно позаботиться о наличии спасательных жилетов. Кроме того, важно объяснить им правила поведения у воды: например, не бегать и не толкаться.
- Соблюдать правила безопасности на воде.
Спасатели предостерегают отдыхающих от купания в нетрезвом виде. Также жителям Алтайского края рекомендуют не заплывать слишком далеко от берега и следить за течением. Кроме того, специалисты МЧС советуют соблюдать осторожность в местах с резким изменением глубины.
"Напоминаем, что, согласно статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), родители несут ответственность за оставление своих несовершеннолетних детей без присмотра в общественных местах, включая водоемы!" – заключили в ведомстве.
17:14:40 13-06-2025
На муниципальном пляже Барнаула, ни спасателей, ни кабинок для переодевания.
Только водные скутеры по головам гоняют. Ни какого контроля за ними.
А Так-то воздух +30°, вода +23"
17:27:34 13-06-2025
напоминай сколько хочешь один хрен дибилы лезут в воду !
17:29:40 15-06-2025
серый (17:27:34 13-06-2025) напоминай сколько хочешь один хрен дибилы лезут в воду !... я видел семья - родители напились болтают отвернулись - дети лет по 13 - 9 сами себе предоставлены. Уехал - не знаю. мож потонули
17:28:48 15-06-2025
на специальных местах?! ага. 1 раздевалка на кв. километр, душевых нет, туалетов нет, грязь, дно грязное, и пр. и пр. Вы перед своими совершенно правильными призывами подготовьте НОРМАЛЬНО пляжи свои, а не призывайте людей лезть в свинарник!! п и прогоните с пляжей этих мотоциклистов, пока они там головы купающимся не поотрубали