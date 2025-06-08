14-летний подросток утонул на водохранилище в Алтайском крае
Юноша отдыхал с семьей
08 июня 2025, 16:30, ИА Амител
В Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище утонул 14-летний подросток, сообщили в региональном МЧС.
"Еще один трагический случай гибели несовершеннолетнего на воде произошел в Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище. Сегодня водолазами краевого управления ГОЧС было извлечено тело утонувшего 14-летнего подростка из этого водоема", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, юноша отдыхал у водоема с семьей, но в один момент пропал.
В МЧС призвали жителей края сохранять постоянный контроль за детьми, не выпивать алкоголь, отдыхая у водоема, и помнить, что купание на стихийных пляжах опасно.
Ранее юноша утонул в реке Власихе в Барнауле. Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.
14:00:48 09-06-2025
"отдыхал" это значит родаки жрут-пьют, зациклены на себе и своих тебефонах, дети брошены. Регулярно такое наблюдаем, когда ездим искупаться, и уже встанем подальше, тк они и музыку включают ОЧЕНЬ громко, не услышат вовсе, если их ребенок будет на помощь звать. Хотя тонущие не кричат, а просто раз - и тонут.
НИКОГДА головы не отворачивайте от ребенка и купайтесь ВМЕСТЕ в проверенном отрезке берега!! пощадите детей то своих