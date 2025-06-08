14-летний подросток утонул на водохранилище в Алтайском крае

Юноша отдыхал с семьей

08 июня 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище утонул 14-летний подросток, сообщили в региональном МЧС.

"Еще один трагический случай гибели несовершеннолетнего на воде произошел в Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище. Сегодня водолазами краевого управления ГОЧС было извлечено тело утонувшего 14-летнего подростка из этого водоема", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, юноша отдыхал у водоема с семьей, но в один момент пропал.

В МЧС призвали жителей края сохранять постоянный контроль за детьми, не выпивать алкоголь, отдыхая у водоема, и помнить, что купание на стихийных пляжах опасно.

Ранее юноша утонул в реке Власихе в Барнауле. Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.