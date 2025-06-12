Жителям Алтайского края остался один день, чтобы проголосовать за парки и набережные

Рассказываем, как это сделать

12 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHZ1Drx

Всероссийское онлайн-голосование / Иллюстрация: Минстрой Алтайского края

В России наступил последний день народного голосования за общественные объекты благоустройства. До конца четверга, 12 июня 2025 года, вы еще можете принять участие в выборе территорий, которые отремонтируют за бюджетный счет в следующем году.

За что голосуем?

Это всероссийское онлайн-голосование за парки, скверы, детские и спортивные площадки, которые благоустроят в следующем году. "Выборы" проходят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Алтайском крае на голосование вынесено 200 объектов – есть из чего выбрать. "Победят" 82 территории, которые наберут больше всего голосов жителей. Именно их и благоустроят в 2026 году.

Всего в регионе по этому проекту уже обновили более двух тысяч: 530 общественных и 1548 дворовых территорий на 7,8 млрд рублей.

Отметим, что в текущем году работы проводятся на площадках, которые стали победителями благодаря участию и голосам жителей региона в прошлом году. Один из наиболее показательных примеров – будущий сквер за торговым центром "Европа". В минувшем году за него отдали свои голоса большинство барнаульцев, и сейчас на участке уже идет подготовка территории. К слову, в настоящее время горожане выбирают следующий этап обустройства этой зоны. Голосование по выбору дизайн-проекта второго этапа благоустройства будущего сквера за ТЦ "Европа" также завершается сегодня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как проголосовать?

Жители Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска и всех остальных городов края, а также ЗАТО Сибирский голосуют одним из этих способов:

на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru;

в приложении "Госуслуги Решаем вместе".

Жители сел голосуют на сайтах местных администраций и в социальных сетях.

Принять участие могут все жители региона старше 14 лет.

А сколько человек уже приняли участие в проекте?

Свою позицию только в Алтайском крае уже выразили более 180 тысяч человек. Проголосуй и ты!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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