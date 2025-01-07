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Жителям Алтайского края рассказали, когда можно "красиво" отметить свадьбу

Зеркальных дат в 2025 году будет несколько

07 января 2025, 14:10, ИА Амител

Свадебная церемония / Фото: amic.ru
Свадебная церемония / Фото: amic.ru

В Управлении юстиции Алтайского края рассказали о наиболее "красивых" датах в 2025 году, в которые можно зарегистрировать свой брак. В этом году их будет несколько:

– 25.01.2025 (суббота);

– 25.04.2025 (пятница);

– 05.05.2025 (понедельник);

– 25.07.2025 (пятница);

– 25.10.2025 (суббота).

В ведомстве напомнили, что заявления на регистрацию активно принимаются в ЗАГСах региона. С учетом ажиотажа на зеркальные даты среди молодоженов делать это лучше заранее.

Подать пары заявление могут как лично, посетив ЗАГС, так и онлайн через портал госуслуг, что значительно упрощает процесс. В управлении также напомнили, что у пар есть возможность провести церемонию бракосочетания в залах Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, что делает событие еще более запоминающимся.

Алтайский край законы

Комментарии 5

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Гость

14:20:48 07-01-2025

Судя по всему, управление ЗАГС считает жителей Алтайского края олигофренами, так как они самостоятельно не разбираются в календарях, им надо указать на такие дни. Туземцы-с, что с них взять…

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Гость

15:05:31 07-01-2025

Гость (14:20:48 07-01-2025) Судя по всему, управление ЗАГС считает жителей Алтайского кр... и не только управление ЗАГС

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Гость

15:19:28 07-01-2025

А в какие "красивые" даты побегут разводиться любители "красивых свадеб"? Что ЗАГС рекомендует?

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Ух

19:50:41 07-01-2025

Гость (15:19:28 07-01-2025) А в какие "красивые" даты побегут разводиться любители "крас... Так спецом же подняли цены на разводы, но теперь видимо будут просто разбегаться в стороны, оставаясь парой по документам.

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Гость

21:23:05 07-01-2025

Ух (19:50:41 07-01-2025) Так спецом же подняли цены на разводы, но теперь видимо буду... Оформление брака регулирует имущественные и финансовые взаимодействия между супругами. К любви и совместной жизни отношения не имеет.

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