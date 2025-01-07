Жителям Алтайского края рассказали, когда можно "красиво" отметить свадьбу

Зеркальных дат в 2025 году будет несколько

07 января 2025, 14:10, ИА Амител

Свадебная церемония / Фото: amic.ru

В Управлении юстиции Алтайского края рассказали о наиболее "красивых" датах в 2025 году, в которые можно зарегистрировать свой брак. В этом году их будет несколько:

– 25.01.2025 (суббота);

– 25.04.2025 (пятница);

– 05.05.2025 (понедельник);

– 25.07.2025 (пятница);

– 25.10.2025 (суббота).

В ведомстве напомнили, что заявления на регистрацию активно принимаются в ЗАГСах региона. С учетом ажиотажа на зеркальные даты среди молодоженов делать это лучше заранее.

Подать пары заявление могут как лично, посетив ЗАГС, так и онлайн через портал госуслуг, что значительно упрощает процесс. В управлении также напомнили, что у пар есть возможность провести церемонию бракосочетания в залах Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, что делает событие еще более запоминающимся.