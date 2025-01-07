Жителям Алтайского края рассказали, когда можно "красиво" отметить свадьбу
Зеркальных дат в 2025 году будет несколько
07 января 2025, 14:10, ИА Амител
В Управлении юстиции Алтайского края рассказали о наиболее "красивых" датах в 2025 году, в которые можно зарегистрировать свой брак. В этом году их будет несколько:
– 25.01.2025 (суббота);
– 25.04.2025 (пятница);
– 05.05.2025 (понедельник);
– 25.07.2025 (пятница);
– 25.10.2025 (суббота).
В ведомстве напомнили, что заявления на регистрацию активно принимаются в ЗАГСах региона. С учетом ажиотажа на зеркальные даты среди молодоженов делать это лучше заранее.
Подать пары заявление могут как лично, посетив ЗАГС, так и онлайн через портал госуслуг, что значительно упрощает процесс. В управлении также напомнили, что у пар есть возможность провести церемонию бракосочетания в залах Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, что делает событие еще более запоминающимся.
14:20:48 07-01-2025
Судя по всему, управление ЗАГС считает жителей Алтайского края олигофренами, так как они самостоятельно не разбираются в календарях, им надо указать на такие дни. Туземцы-с, что с них взять…
15:05:31 07-01-2025
Гость (14:20:48 07-01-2025) Судя по всему, управление ЗАГС считает жителей Алтайского кр... и не только управление ЗАГС
15:19:28 07-01-2025
А в какие "красивые" даты побегут разводиться любители "красивых свадеб"? Что ЗАГС рекомендует?
19:50:41 07-01-2025
Гость (15:19:28 07-01-2025) А в какие "красивые" даты побегут разводиться любители "крас... Так спецом же подняли цены на разводы, но теперь видимо будут просто разбегаться в стороны, оставаясь парой по документам.
21:23:05 07-01-2025
Ух (19:50:41 07-01-2025) Так спецом же подняли цены на разводы, но теперь видимо буду... Оформление брака регулирует имущественные и финансовые взаимодействия между супругами. К любви и совместной жизни отношения не имеет.