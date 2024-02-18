Жителям Алтайского края рассказали о погоде 18 февраля
В регионе будет холодно, а местами выпадет небольшой снег
18 февраля 2024, 06:00, ИА Амител
Зимний лес / Фото: unsplash.com
Холодная погода сохранится в Алтайском крае днем 18 февраля, сообщают в Гидрометцентре региона.
В этот день температура составит 16-21 градус мороза, выпадет небольшой снег и подует восточный ветер. Его скорость составит 2-7 м/с, но местами будут порывы до 12 м/с.
Также синоптики предупреждают о гололедице на некоторых участках дорог.
Ранее рассказали, что в ночь на 19-е число в крае похолодает до -39 градусов.
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