Жителям Алтайского края разрешат тратить материнский капитал по-новому

Это касается только регионального маткапитала

29 января 2025, 15:00, Александра Черданцева

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае меняют правила использования регионального материнского капитала – власти собираются разрешить тратить остатки средств на любые цели. Соответствующие поправки в закон рассмотрят на сессии краевого Заксобрания в четверг, 30 января.

Региональный маткапитал выплачивают в рамках закона "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае". По нему средства получают семьи за рождение или усыновление с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей. По данным на 2025 год, это 87 625 рублей.

Потратить их можно на следующие цели:

улучшение жилищных условий;

получение образования ребенком (детьми);

газификация дома, подключение к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения;

покупка товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов;

в виде выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.

И теперь власти вводят новое направление для траты денег – единовременная выплата. Правда, в каком размере и на каких условиях, пока не установлено.

"В настоящее время на счетах более 1400 жителей края находятся остатки средств регионального материнского капитала, не превышающие тысячи рублей. Принятие законопроекта позволит гражданам получить эти средства без указания целей использования, исключить дальнейшее администрирование этих средств", – сказано в пояснительно записке к законопроекту.

Кроме того, действие регионального маткапитала, как и федерального, продлят до конца 2030 года. С 2011 года средства получили уже более 54 тысяч алтайских семей.

Добавим, что в декабре 2024 года АКЗС провело круглый стол по вопросам поддержки семей. И на нем представитель регионального Министерства социальной защиты сообщил, что сейчас в крае разрабатывают новые меры. Например, единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, которую может получить молодая семья при рождении третьего и последующих детей.