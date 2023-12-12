Жителям Алтайского края стал доступен премиальный тариф Black от Tele2 за полцены

Он подойдет активным пользователям интернета и любителям кино

12 декабря 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8JstoJ

Связь / Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2* запустил новогоднее предложение: жители Алтайского края могут подключить премиальный тариф Black* со скидкой 50%. Он обойдется по цене обычного – за 350 рублей в месяц вместо 700 рублей.

Эксклюзивная новогодняя версия Black включает:

50 Гб мобильного интернета;

безлимит в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники";

безлимит в сервисах Youtube*, Telegram*, мессенджере WhatsApp*;

доступ к онлайн-кинотеатрам Wink* и more.tv*.

Клиенты могут не ограничивать себя в звонках: тариф включает безлимитные вызовы внутри сети Tele2 и 1000 минут на другие номера.

В поездках по миру клиенты могут пользоваться международным роумингом без доплат: в тариф по умолчанию включена услуга "Безлимитные мессенджеры за границей", которая позволяет использовать все основные мессенджеры без ограничений.

Также на тарифе Black доступно обслуживание по специальной выделенной линии.

При подключении к тарифу Black клиенты могут один месяц бесплатно использовать мультиподписку MiXX*. Она дает дополнительные 50 Гб трафика ежемесячно, доступ к каталогу "Литрес" и "VK Музыке", 10%-ю скидку на Lamoda*. Кроме того, новые абоненты могут добавить к тарифу домашний интернет и не платить за него три месяца.

*Tele2 ("Теле2); Youtube ("Ютуб"); Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАпп"); Wink ("Винк"); more.tv ("мор.тиви"); MiXX ("Микс"); Lamoda ("Ламода").

Tele2

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