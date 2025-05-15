Жителям Алтайского края стали чаще поступать спам-звонки

В основном от банков и коллекторов

15 мая 2025, 16:45, ИА Амител

Женщина. Смартфон / Фото: freepik.com

МТС провел анализ спам-звонков в Алтайском крае за первый квартал 2025 года. Количество заблокированных номеров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось в полтора раза.

За первые месяцы текущего года оператор предотвратил более 15 млн нежелательных вызовов, при этом средняя продолжительность одного такого звонка составила 13 секунд. Большинство обращений было связано с предложениями финансовых услуг – чаще всего звонили банки и коллекторы. Не менее часто приглашали поучаствовать в различных опросах. Зафиксировали и антирекорд – одному из абонентов региона в прошлом квартале поступило свыше 10 тыс. спам-звонков. Пик активности злоумышленников пришелся на март.

"Количество нежелательных звонков, совершаемых в Алтайском крае и других регионах страны, постоянно растет. Например, в нашем регионе количество таких вызовов по итогам первого квартала выросло в полтора раза от года к году", – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Он также отметил, что, несмотря на развитие технических инструментов защиты, компания советует пользователям оставаться внимательными – следовать простым мерам предосторожности. Только такой подход помогает уберечься от неприятных последствий.

Фото: freepik.com