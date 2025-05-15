Жителям Алтайского края стали чаще поступать спам-звонки
В основном от банков и коллекторов
15 мая 2025, 16:45, ИА Амител
МТС провел анализ спам-звонков в Алтайском крае за первый квартал 2025 года. Количество заблокированных номеров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось в полтора раза.
За первые месяцы текущего года оператор предотвратил более 15 млн нежелательных вызовов, при этом средняя продолжительность одного такого звонка составила 13 секунд. Большинство обращений было связано с предложениями финансовых услуг – чаще всего звонили банки и коллекторы. Не менее часто приглашали поучаствовать в различных опросах. Зафиксировали и антирекорд – одному из абонентов региона в прошлом квартале поступило свыше 10 тыс. спам-звонков. Пик активности злоумышленников пришелся на март.
"Количество нежелательных звонков, совершаемых в Алтайском крае и других регионах страны, постоянно растет. Например, в нашем регионе количество таких вызовов по итогам первого квартала выросло в полтора раза от года к году", – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Он также отметил, что, несмотря на развитие технических инструментов защиты, компания советует пользователям оставаться внимательными – следовать простым мерам предосторожности. Только такой подход помогает уберечься от неприятных последствий.
Фото: freepik.com
17:11:23 15-05-2025
Невозможно, звонят и звонят. Каждый день по многу раз.
17:19:24 15-05-2025
Гость (17:11:23 15-05-2025) Невозможно, звонят и звонят. Каждый день по многу раз. ... И такая дребедень целый день.
19:08:22 15-05-2025
Гость (17:19:24 15-05-2025) И такая дребедень целый день.... хоть кто-то хорошо работает...
17:36:14 15-05-2025
А может хватит с ними сюсюкать? Как все боятся показаться невежливыми и грубыми. Да посылайте вы их куда подальше. Желайте "всяческих благ". Но нет... Сюсю, мусю, а вдруг пожелаю, а мне вернется... Не вернется. Нет бумеранга, нет! Запомните! Вы бы со своими согражданами себя вежливо вели. А не с этими недоумками.
17:53:55 15-05-2025
Во всех устройствах Андроид есть функция "заблокировать и пожаловаться". И если бы сограждане после каждого выхваченного спам-звонка делали пометку, у придурков давно кончились бы номера.... Кстати, у самой МТС рыло не то, чтобы, в пушку, а прямо+таки в перьях. И у Альфа банка.
18:41:13 15-05-2025
Гость (17:53:55 15-05-2025) Во всех устройствах Андроид есть функция "заблокировать и по... Так у меня Билайн, и блокирую, и жалуюсь, а толку нет ⛔! Звонки и от банков, и от других разных рекламщиков и мошенников 🤷.
23:42:50 15-05-2025
Гость (17:53:55 15-05-2025) Во всех устройствах Андроид есть функция "заблокировать и по... ]
не сильно разбираюсь в телефонах, но почему-то смартфон обещает блокировать неизвестные номера только за деньги. Может, для этого поступают каждый божий день от 5 до 10 звонков разных непонятно что. На одном смартфоне, правда, иногда высвечивается "массовый обзвон".
12:42:57 16-05-2025
Гость (17:53:55 15-05-2025) Во всех устройствах Андроид есть функция "заблокировать и по... они номера меняют очень часто. я около 300 номеров заспамила. все равно пробиваются всякие роботы раза по 3-4 в день
17:43:17 16-05-2025
Гость (12:42:57 16-05-2025) они номера меняют очень часто. я около 300 номеров заспамила... 300? Вы, видимо, им не очень интересны. У меня в бане порядка 7 тысяч
18:06:24 15-05-2025
Особенно банки. Нет, я не буду брать ваш кредит под 30% 🤣
19:23:50 15-05-2025
а МТСовское "у нас супер-пупер предложение для жителей многоквартирных домов... в каком регионе вы проживаете?" они тут посчитали?
20:10:16 15-05-2025
Дурдом на экскурсии - да не беритп трубку у вас все телефоны расписаны.Ну народ еще жалуютс.Мне зсзвон лись ну почти месяц - не брал и все сейчас тишина.
21:18:33 15-05-2025
гость (20:10:16 15-05-2025) Дурдом на экскурсии - да не беритп трубку у вас все телефон... Не беру, ни разу, звонки не прекращаются, блокировка не срабатывает, лезут с новых номеров.
12:47:01 16-05-2025
гость (20:10:16 15-05-2025) Дурдом на экскурсии - да не беритп трубку у вас все телефон... что значит не берите трубку? Вы отвечаете только на те звонки , которые в записной книжке есть? А как быть тем, кому по работе звонят? Мне вот постоянно звонят поставщики, водители. Да и предприятие у нас очень крупное . Номера не всех сотрудников внесены в записную книжку
22:16:42 16-05-2025
Хорошо что скачал программу кто не в телефонной книге программа блокирует не каких беспокойств красота